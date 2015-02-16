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Тюменка отсудила у поликлиники 120 тысяч за сломанную ногу

16 февраля 2015, 14:41
В Тюмени городская поликлиника № 12 выплатит пациентке 120 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, полученного в результате травмы.
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Суд

Как сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени ,10 февраля 2014 года 42-летняя жительница областного центра, выходя из городской поликлиники № 12, поскользнулась на лестнице и упала. Лестница не полностью была оборудована противоскользящим покрытием. При обращении в приемное отделение ОКБ № 2 ей был диагностирован перелом костей правой лодыжки и голени, который причинил тяжкий вред здоровью. Пострадавшей был наложен гипс, и она более двух месяцев проходила курс лечения.

В июне 2014 года женщина обратилась в Ленинский районный суд г. Тюмени с иском к городской поликлинике № 12 о компенсации морального вреда.

В дело вступил представитель прокуратуры Ленинского округа г. Тюмени, который поддержал заявительницу. Напомним, что согласно ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью.

Суд, рассмотрев дело, удовлетворил требования истца и взыскал с городской поликлиники № 12 компенсацию морального вреда в размере 120 тыс. рублей.

Фото: doctor54.ru

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