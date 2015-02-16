Тюменка отсудила у поликлиники 120 тысяч за сломанную ногу

Как сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени ,10 февраля 2014 года 42-летняя жительница областного центра, выходя из городской поликлиники № 12, поскользнулась на лестнице и упала. Лестница не полностью была оборудована противоскользящим покрытием. При обращении в приемное отделение ОКБ № 2 ей был диагностирован перелом костей правой лодыжки и голени, который причинил тяжкий вред здоровью. Пострадавшей был наложен гипс, и она более двух месяцев проходила курс лечения.