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«Рубин» одолел «Челмет» по буллитам на своем льду

16 февраля 2015, 10:31
Домашняя игра «Рубина» против «Челмета» принесла тюменскому клубу победу — 3:2. Встреча регулярного чемпионата ВХЛ завершилась серией буллитов.

Первый отрезок матча прошел под диктовку хозяев, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Они нанесли в створ ворот соперника 22 броска, проводя затяжные позиционные атаки и дважды играя в большинстве. Тем не менее на перерыв команды ушли с нулевым результатом на табло.

В следующем периоде челметовцы начали обострять ситуацию, завязывая борьбу в зоне хозяев. Как итог — дальний бросок Михаила Мокина на 26-й минуте и первая шайба в этой встрече. К середине отрезка челябинцы упрочили результат, к тому моменту хозяева остались в меньшинстве. Отличился Дмитрий Саюстов. На некоторое время «рубиновцы» впали в ступор. Встряхнулись после гола Константина Богдановского на 37-й минуте, который проявил настойчивость у чужих ворот и добил шайбу в сетку. В концовке периода тюменцы могли развить успех, но гости удержали преимущество.

Заключительный тайм ознаменовался неприятным эпизодом у ворот «Рубина»: шайба челметовцев угодила в штангу, едва не был засчитан третий гол в ворота хозяев. Но судья все-таки решился посмотреть видеоповтор эпизода. Равный счет был восстановлен ближе к середине матча, когда у каждой команды на льду было по три полевых игрока. Денис Сандер переправил с «пятачка» шайбу в ворота соперника с передачи Сергея Розина.

Встреча перешла в овертайм, где вновь не было выявлено победителя. В серии буллитов голкипер «Рубина» Денис Францкевич проявил чудеса обороны, пережив 18 дуэлей с челябинцами. Нападающий «Рубина» Максим Юшков реализовал две попытки, что и принесло тюменскому клубу победу.

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