«Рубин» одолел «Челмет» по буллитам на своем льду

В следующем периоде челметовцы начали обострять ситуацию, завязывая борьбу в зоне хозяев. Как итог — дальний бросок Михаила Мокина на 26-й минуте и первая шайба в этой встрече. К середине отрезка челябинцы упрочили результат, к тому моменту хозяева остались в меньшинстве. Отличился Дмитрий Саюстов. На некоторое время «рубиновцы» впали в ступор. Встряхнулись после гола Константина Богдановского на 37-й минуте, который проявил настойчивость у чужих ворот и добил шайбу в сетку. В концовке периода тюменцы могли развить успех, но гости удержали преимущество.