Работодатель не сможет увольнять ушедших в декрет сотрудниц

Женщина, срок действия срочного трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять в отдел кадров медицинскую справку. Но если она продолжит работать после окончания беременности, то администрация предприятия имеет право расторгнуть трудовой договор.