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Работодатель не сможет увольнять ушедших в декрет сотрудниц

16 февраля 2015, 09:48
С женщинами, ушедшими в декрет, работодатели не смогут расторгать договор, даже если его срок истек. Они должны будут его продлить до окончания отпуска по беременности и родам. Это новое правило заложено в законопроекте, который вносит поправки в Трудовой кодекс. Его депутаты планируют рассмотреть 18 февраля.
Сюжет
Тюмень

Женщина, срок действия срочного трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять в отдел кадров медицинскую справку. Но если она продолжит работать после окончания беременности, то администрация предприятия имеет право расторгнуть трудовой договор.

Декрет (отпуск по беременности и родам) предоставляется работающим женщинам: по 70 календарных дней до и после родов. При сложных родах время «после» увеличивается на 16 дней. А если женщина вынашивает и рожает несколько детей, к отпуску добавляется еще больше: «до» 14 дней, «после» — 40 дней. На период отпуска выплачивают пособие по беременности и родам.

Фото: ok.ru

#Новости#Работодатели#Трудовой кодекс#Декрет#Тюмень#Саша#Общество
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