Погрузись в атмосферу войны на новой выставке

В экспозиции представлены произведения известных советских художников М. Шемякина, А. Дейнеки, Кукрыниксов (Михаила Куприянова, Порфирия Крылова, Николая Соколова), Г. Ряжского, О. Яновской и др., а также картины тюменских художников-фронтовиков, живописцев и скульпторов первого послевоенного поколения.