Погрузись в атмосферу войны на новой выставке

Выставка построена на контрасте между атмосферой довоенной мирной жизни и трагедией войны с потерей близких, подвигом советских воинов, тружеников тыла, одолением страшного врага — фашизма.
В экспозиции представлены произведения известных советских художников М. Шемякина, А. Дейнеки, Кукрыниксов (Михаила Куприянова, Порфирия Крылова, Николая Соколова), Г. Ряжского, О. Яновской и др., а также картины тюменских художников-фронтовиков, живописцев и скульпторов первого послевоенного поколения.
Экспозицию дополняют кадры известных фильмов, снятых выдающимися советскими режиссерами в 1930-е годы, где звучат эпохальные песни, а также отрывки известных военных фильмов 1940-х годов, сообщает пресс-служба музейного комплекса.
Выставка «А завтра была война…" открыта с 17 февраля в Музее изобразительных искусств по адресу: ул. Орджоникидзе, 47, 1 этаж.
Время работы: 10:00—18:00, выходной — понедельник.