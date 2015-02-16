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Погрузись в атмосферу войны на новой выставке

16 февраля 2015, 18:00
Художественная выставка «А завтра была война…», приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, откроется 17 февраля в 16 часов в музее изобразительных искусств.
Сюжет
Тюмень

Выставка построена на контрасте между атмосферой довоенной мирной жизни и трагедией войны с потерей близких, подвигом советских воинов, тружеников тыла, одолением страшного врага — фашизма.

В экспозиции представлены произведения известных советских художников М. Шемякина, А. Дейнеки, Кукрыниксов (Михаила Куприянова, Порфирия Крылова, Николая Соколова), Г. Ряжского, О. Яновской и др., а также картины тюменских художников-фронтовиков, живописцев и скульпторов первого послевоенного поколения.

Экспозицию дополняют кадры известных фильмов, снятых выдающимися советскими режиссерами в 1930-е годы, где звучат эпохальные песни, а также отрывки известных военных фильмов 1940-х годов, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

Выставка «А завтра была война…" открыта с 17 февраля в Музее изобразительных искусств по адресу: ул. Орджоникидзе, 47, 1 этаж.

Время работы: 10:00—18:00, выходной — понедельник.

#Новости#Музеи#Выставки#Тюмень#Ирина#Культура
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