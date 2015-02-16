История любви Шопена и Санд — в филармонии

Знаменитая писательница Жорж Санд — эпатажная, непредсказуемая, властная, талантливая, и меланхоличный Фридерик Шопен, гениальный польский пианист и композитор. Их бурный роман, полная перипетий совместная жизнь и расставание были «притчей во языцах» во всех парижских салонах середины 19 века. Она была его музой — это несомненно. Он был прототипом героя ее романа — это тоже факт.