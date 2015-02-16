История любви Шопена и Санд — в филармонии

Басиния Шульман (лауреат международных конкурсов, пианистка, музыкальный продюсер) и Йосси Тавор (талантливый журналист, обозреватель по вопросам культуры, музыкальный и оперный критик, член Ложи театральных критиков Израиля, ведущий программ на радио «Орфей») предлагают совершенно новую концепцию понятия «концерт».
Программа «Шопен. Жорж Санд» — это театрализованное представление по письмам и дневникам композитора, в котором каждый играет свою роль, приоткрывая завесу над тайнами, скрывающимися за этой «интригой века» и раскрывая историю отношений героев, историю появления того или иного произведения своим способом — музыкой и рассказом, сообщает пресс-служба филармонии.
Знаменитая писательница Жорж Санд — эпатажная, непредсказуемая, властная, талантливая, и меланхоличный Фридерик Шопен, гениальный польский пианист и композитор. Их бурный роман, полная перипетий совместная жизнь и расставание были «притчей во языцах» во всех парижских салонах середины 19 века. Она была его музой — это несомненно. Он был прототипом героя ее романа — это тоже факт.
В программе прозвучат отрывки из писем композитора, письма его друзей, родных и любимых, произведения Ф. Шопена.
Стоимость билетов: 400–800 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.