Фитнес-центр заплатит 100 тысяч рублей за снижение веса

С 10 марта по 30 июня в «Фитберри» стартует шикарная программа снижения веса и преображения — «100 000 р. за результат!»
Стать участником очень просто: Записаться по телефону +7(3452) 67-80-90;
Тренироваться с персональным тренером в течение трех месяцев;
Пройти фитнес-тестирования;
Победить!
Призовой фонд — 250 000 рублей!
1 место: 100 000 рублей;
2 место: Клубная карта «Фитберри» Gold сроком на 1 год;
3 место: SPA-отдых от «BERRI-SPA Salon» и «Академии путешествий».
Награждение состоится после 30.06.2015
Подробности по телефону +7(3452) 67-80-90
Приходите: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 52а