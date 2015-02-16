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Фитнес-центр заплатит 100 тысяч рублей за снижение веса

16 февраля 2015, 09:06
Хотите снизить вес? Встретить лето в новом теле? Фитнес-центр «Фитберри» щедро платит за ваши достижения.

С 10 марта по 30 июня в «Фитберри» стартует шикарная программа снижения веса и преображения — «100 000 р. за результат!»

Стать участником очень просто: Записаться по телефону +7(3452) 67-80-90;

Тренироваться с персональным тренером в течение трех месяцев;

Пройти фитнес-тестирования;

Победить!

Призовой фонд — 250 000 рублей!

1 место: 100 000 рублей;

2 место: Клубная карта «Фитберри» Gold сроком на 1 год;

3 место: SPA-отдых от «BERRI-SPA Salon» и «Академии путешествий».

Награждение состоится после 30.06.2015

Подробности по телефону +7(3452) 67-80-90

Приходите: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 52а

Заходите: fitberri72.ru, fitberri.ru

Пишите: [email protected]

#Новости#Фитнес-центр#Фитберри#Женя#Спорт
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