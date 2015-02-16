Авторские песни исполняла, в основном, молодежь

В течение трех дней, с 13 по 15 февраля, в стенах дворца искусств «Пионер» царила не только атмосфера праздника, но и плодотворного труда. В день открытия зрителей и участников своим исполнением и творческим настроением порадовали почетные гости фестиваля, известные авторы-исполнители Наталья Дудкина из Москвы, Вячеслав Ковалев из Санкт- Петербурга, Сергей Григорьев из Челябинска и Роман Ланкин из Томска.
Во второй день с самого утра работали творческие мастерские, после которых настал черед конкурсных выступлений.
В заключительный день на семинаре «Авторская песня как носитель русской словесности и воспитания на современном этапе», впервые проведенного в рамках фестиваля, конкурсантов, а также учителей русского языка и литературы школ города, педагогов-организаторов учреждений дополнительного образования познакомили с современными направлениями авторской песни, рассказали о методических приемах преподавания истории жанра в образовательных учреждениях, как на уроках, так и на внеурочных мероприятиях. Сразу по окончании семинара состоялся гала-концерт, где подвели итоги фестиваля.
«За три фестивальных дня со сцены прозвучало свыше двух сотен песен, причем 90 процентов тех, кто их исполнял, это молодежь. Поэтому мы смело говорим, что авторская песня сегодня молодеет», — с уверенностью заявил директор фестиваля Сергей Ломакин.
Отметим, в год празднования 70 годовщины Победы в Великой Отечественной войне организаторами в конкурсную программу была введена дополнительная номинация «Песня о Великой Победе». Звания лауреатов в ней удостоены гость из Ноябрьска Ирек Фарахов и вокалисты тюменской студии «Интервал», сообщает информационно-аналитический отдел департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
Лауреатом в номинации «Исполнитель» стала тюменка Анна Зубова, лучшим «Автором» признана оренбурженка Оксана Васильева. Победителем в номинации «Дуэты и ансамбли» стал вокальный коллектив «Автограф» из Заводоуковска. Высшую награду в когорте маститых бардов (профессиональных исполнителей, лауреатов фестивалей авторской песни прошлых лет) в номинации «Мастер. Автор-исполнитель» заслужил гость из Нижнего Новгорода Анатолий Шенберг.