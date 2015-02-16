Авторские песни исполняла, в основном, молодежь

В заключительный день на семинаре «Авторская песня как носитель русской словесности и воспитания на современном этапе», впервые проведенного в рамках фестиваля, конкурсантов, а также учителей русского языка и литературы школ города, педагогов-организаторов учреждений дополнительного образования познакомили с современными направлениями авторской песни, рассказали о методических приемах преподавания истории жанра в образовательных учреждениях, как на уроках, так и на внеурочных мероприятиях. Сразу по окончании семинара состоялся гала-концерт, где подвели итоги фестиваля.