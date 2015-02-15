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В Тюмени разыскиваются промышленники

15 февраля 2015, 09:27
Соискатели смогут в одном месте пообщаться с разными работодателями. Ярмарка вакансий рабочих мест для предприятий промышленного производства пройдет в Тюмени 17 февраля.
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Тюмень

Соискатели смогут в одном месте пообщаться с разными работодателями. Ярмарка вакансий рабочих мест для предприятий промышленного производства пройдет в Тюмени 17 февраля.

Соискателей будут ждать с 10 до 12 часов в Центре занятости населения по ул. Республики, 204-в, корп. 3, 2-й этаж. Как сообщили организаторы, предприятиям остро требуются токари-расточники, слесари МСР, электромонтеры, заточники, электросварщики и многие другие специалисты промышленного производства.

Ярмарка — замечательная возможность в одном месте напрямую встретиться с несколькими работодателями и выбрать место работы. Одновременно будет работать телефон «горячей линии»: (3452) 27-36-05.

Фото: http://news.start.crimea.ua

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