В Тюмени разыскиваются промышленники

Соискателей будут ждать с 10 до 12 часов в Центре занятости населения по ул. Республики, 204-в, корп. 3, 2-й этаж. Как сообщили организаторы, предприятиям остро требуются токари-расточники, слесари МСР, электромонтеры, заточники, электросварщики и многие другие специалисты промышленного производства.