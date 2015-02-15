Тюменцы предложили, как благоустроить сквер на ул. Баумана

Есть и коллективное обращение: «К вам обращаются шахматисты города Тюмени, которые посещают МАУ „Городской шахматный клуб“ по Червишевскому тракту, 72-а. Хотелось бы внести предложения по названию нового сквера по ул. Баумана, входящего в зону отдыха рядом с шахматным клубом. Уже стало традицией проводить шахматные соревнования в летний период на открытом воздухе: в парках и скверах, когда люди могут встречаться и общаться вместе и даже семьями. Считаем название нового сквера как нельзя лучше соответствует шахматной теме рядом с городским шахматным клубом — Шахматный сквер или сквер Шахмат».