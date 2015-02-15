Тюменцы предложили, как благоустроить сквер на ул. Баумана

Напомним, что 25 января тюменцам было предложено высказать свои предложения по благоустройству этого сквера и его названию. Все сообщения были проанализированы специалистами. Среди высказанных предложений заслуживает внимания идея выложить дорожное покрытие двухцветными квадратными плитами в шахматном порядке.
По краям сквера в первых линиях, согласно правилам шахмат, поставить скульптуры в виде шахматных фигур (в человеческий рост). Установить беседки или столы для игры в шахматы, шашки, домино и другие настольные игры на свежем воздухе.
Есть и коллективное обращение: «К вам обращаются шахматисты города Тюмени, которые посещают МАУ „Городской шахматный клуб“ по Червишевскому тракту, 72-а. Хотелось бы внести предложения по названию нового сквера по ул. Баумана, входящего в зону отдыха рядом с шахматным клубом. Уже стало традицией проводить шахматные соревнования в летний период на открытом воздухе: в парках и скверах, когда люди могут встречаться и общаться вместе и даже семьями. Считаем название нового сквера как нельзя лучше соответствует шахматной теме рядом с городским шахматным клубом — Шахматный сквер или сквер Шахмат».
Все высказанные идеи будут учтены при проектировании. Сегодня определен подрядчик по разработке проектно-сметной документации, которому переданы идеи тюменцев для использования при реализации проекта. В марте фирма-проектировщик выставит план сквера на обсуждение общественности. Параллельно управа готовит документы на городскую комиссию по присвоению наименований и переименованию улиц и других частей городского округа, на которой будут рассмотрены предложения жителей Тюмени.
Фото: http://www.imenno.ru