Тюменская область гордится своими предпринимателями

Именно такие критерии использованы Министерством экономического развития России при определении приоритетов в предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
На основании российского рейтинга, Тюменская область вошла в первую группу. Ямал — во вторую, а Югра — в третью. Все регионы ранжированы на четыре большие группы, которые характеризуются большим или меньшим количеством предпринимателей, высоким или низким объемом оборота.
Отметим, в 2014 году на поддержку регионального бизнес-сообщества было направлено около 478 миллионов рублей, в том числе 181 миллион — из областного бюджета и почти 297 — из федеральной казны. Из них 87% пришлось на субсидирование части затрат по лизинговым платежам. Компенсацию получили 263 предпринимателя.
Всего за 3.5 года правительство области просубсидировало нескольких тысяч позиций оборудования, приобретенных тюменскими предпринимателями. Это помогло увеличить собственные инвестиционные возможности малого бизнеса, а также создать почти 5000 новых рабочих мест. Еще двум десяткам представителей бизнеса возмещена часть процентной ставки по банковским кредитам, взятым для приобретения нового оборудования и строительства производственных объектов.
Тюменским «ноу-хау» последнего непростого года стали инвестиционные займы до 50 миллионов рублей под 7% годовых, выдаваемые Инвестиционным агентством Тюменской области. Разницу в ставках — этой и банковской — перекрывает областной бюджет. Подобные условия пролонгированы и на текущий год. Приоритетным критерием их выделения является создание новых производств и развитие придорожного сервиса в муниципалитетах области. Уже профинансированы десятки проектов, за которыми новые интересные производства, сотни рабочих мест.
Инвестиционные проекты малого и среднего предпринимательства получают сопровождение правительства и Инвестиционного агентства, с целью сокращения сроков реализации и упрощения ряда бюрократических процедур. В течение каждого года сотни предпринимателей проходят специализированное обучение, по итогам которого проводятся зарубежные стажировки на профильных компаниях. Такой комплексный подход и формирование государственной политики, основанной на долгосрочных и стабильных подходах и отличает Тюменскую область от ряда других регионов.
В 2015 году предполагается сохранить ставку налога на уровне 5% для плательщиков, выбравших объектом налогообложения «доходы — расходы». В регионе готовы и другие инициативы — о налоговых каникулах для начинающих предпринимателей и моратории на ухудшение условий ведения предпринимательской деятельности в Тюменской области.
В настоящее время, эти документы готовят к передаче в Тюменскую областную думу. Пакет новых нормативных правовых документов будет проработан и в соответствии с антикризисным планом правительства РФ. «Как бы нам тяжело ни было, мы будем стараться эту поддержку оказывать. При этом отслеживание судьбы каждого бюджетного рубля может стать более доскональным», — не раз подчеркивал губернатор региона Владимир Якушев, подводя итоги прошедшего года и выстраивая планы на 2015 год.
Добавим, итоговые объемы ассигнований будут утверждены весной в соответствие с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
Фото: http://blog.thinkqrp.com