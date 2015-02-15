Тюменская область гордится своими предпринимателями

В настоящее время, эти документы готовят к передаче в Тюменскую областную думу. Пакет новых нормативных правовых документов будет проработан и в соответствии с антикризисным планом правительства РФ. «Как бы нам тяжело ни было, мы будем стараться эту поддержку оказывать. При этом отслеживание судьбы каждого бюджетного рубля может стать более доскональным», — не раз подчеркивал губернатор региона Владимир Якушев, подводя итоги прошедшего года и выстраивая планы на 2015 год.