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Тюменский инспектор ДПС принял роды у пассажирки

14 февраля 2015, 14:15
В день влюбленных инспекторы тюменского полка ДПС ГИБДД оказали помощь роженице.
Сюжет
Тюмень

Сегодня в одиннадцатом часу дня к стационарному посту ДПС на Московском тракте под Тюменью со стороны Свердловской области подъехала «Лада Калина». Водитель автомобиля обратилась за помощью к инспекторам ДПС: у нее в машине племянница рожала ребенка.

Инспектор полка ДПС старший лейтенант полиции Алексей Южанин оперативно приготовил все необходимое, чтобы перерезать пуповину новорожденному: ножницы и бутылку водки, которую ему предоставил водитель-дальнобойщик, остановленный на посту.

Все время инспектор ДПС находился на телефонной связи с врачом станции скорой помощи, консультирующей полицейского. Родившуюся девочку завернули в теплую пеленку, вместе с мамой она оставалась в машине до приезда «скорой помощи». Инспекторы следили, чтобы печка в автомобиле работала, а маме с новорожденной малышкой было тепло. Когда приехали медики, помогли переложить маму с малюткой в «неотложку».

У самого Алексея есть маленький сынишка, но оказывать помощь при родах ему до этого не приходилось. Мама родившейся малышки проживает в селе Юшала Тугулымского района Свердловской области. Родственники везли ее в один из тюменских роддомов. Но ребенок решил появиться на свет прямо в пути, у поста дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Врачи сказала, что инспекторы все сделали правильно. Ребенка с мамой доставили в родильный дом. Они чувствуют себя хорошо. Новорожденная здорова. Вес малютки 3 килограмма, рост 52 сантиметра. Девочке, появившейся на свет в автомобиле, сотрудники Госавтоинспекции подарят детскую автолюльку. Автоледи, сумевшей хладнокровно управлять автомобилем чтобы довезти племянницу до поста ДПС, сотрудники ГИБДД вручат памятную медаль и сувениры с логотипом по безопасности дорожного движения.

Фото: moyaradost.ru

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