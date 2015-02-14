Тюменский инспектор ДПС принял роды у пассажирки

У самого Алексея есть маленький сынишка, но оказывать помощь при родах ему до этого не приходилось. Мама родившейся малышки проживает в селе Юшала Тугулымского района Свердловской области. Родственники везли ее в один из тюменских роддомов. Но ребенок решил появиться на свет прямо в пути, у поста дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.