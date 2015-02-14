Специалисты Тюменского ФЦН консультируют пациентов через соцсети

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени продолжает мероприятия по повышению качества и доступности высокотехнологичной помощи. Одно из приоритетных направлений — онлайн-консультации пациентов в группах ФЦН в социальных сетях, а также на сайте центра и с помощью электронной почты.
Так, если в 2013 году через соцсети за помощью обратились более полусотни человек, в том числе и из других государств, то в 2014 году их количество увеличилось почти втрое. Самыми активными оказались пользователи «Вконтакте» — более половины вопросов поступило именно в группе ФЦН этой социальной сети.
Специалисты центра в электронной почте обработали более двух тысяч обращений. Среди наиболее актуальных тем: гидроцефалия, краниосиностозы, аномалии и пороки развития нервной системы, аневризмы сосудов головного мозга, опухоли головного и спинного мозга, грыжи межпозвонковых дисков, спастика. Тюменцев, жителей России и других государств интересовали различные вопросы — от методов и способов лечения этих болезней до инфраструктуры центра. Об этом сообщает пресс-служба центра.
Главная причина, по которой ФЦН активно использует социальные сети, — безграничные возможности этого ресурса, по сути, задать вопрос может любой пользователь из любого государства, кроме того, предполагается максимально быстрый ответ.
Отметим, что консультацию можно получить не только в социальных сетях, но и на сайте Федерального центра нейрохирургии. Кроме того, узнать необходимую информацию можно с помощью электронной почты и по телефону: [email protected] тел.: 8-800-2000-693 (звонок бесплатный).
Фото: panoramio.com