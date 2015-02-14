nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Специалисты Тюменского ФЦН консультируют пациентов через соцсети

14 февраля 2015, 10:08
Статистика показывает: все большее количество пациентов из разных регионов России используют онлайн-сервисы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Так, получить консультации в социальных сетях удалось более чем 120 пользователям, а благодаря электронной почте информацию получили более двух тысяч пациентов.
Сюжет
Тюмень

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени продолжает мероприятия по повышению качества и доступности высокотехнологичной помощи. Одно из приоритетных направлений — онлайн-консультации пациентов в группах ФЦН в социальных сетях, а также на сайте центра и с помощью электронной почты.

Так, если в 2013 году через соцсети за помощью обратились более полусотни человек, в том числе и из других государств, то в 2014 году их количество увеличилось почти втрое. Самыми активными оказались пользователи «Вконтакте» — более половины вопросов поступило именно в группе ФЦН этой социальной сети.

Специалисты центра в электронной почте обработали более двух тысяч обращений. Среди наиболее актуальных тем: гидроцефалия, краниосиностозы, аномалии и пороки развития нервной системы, аневризмы сосудов головного мозга, опухоли головного и спинного мозга, грыжи межпозвонковых дисков, спастика. Тюменцев, жителей России и других государств интересовали различные вопросы — от методов и способов лечения этих болезней до инфраструктуры центра. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Главная причина, по которой ФЦН активно использует социальные сети, — безграничные возможности этого ресурса, по сути, задать вопрос может любой пользователь из любого государства, кроме того, предполагается максимально быстрый ответ.

Отметим, что консультацию можно получить не только в социальных сетях, но и на сайте Федерального центра нейрохирургии. Кроме того, узнать необходимую информацию можно с помощью электронной почты и по телефону: [email protected] тел.: 8-800-2000-693 (звонок бесплатный).

Фото: panoramio.com

#Новости#Здоровье#Тюмень#Интернет#Федеральный центр нейрохирургии#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25