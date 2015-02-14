Специалисты Тюменского ФЦН консультируют пациентов через соцсети

Так, если в 2013 году через соцсети за помощью обратились более полусотни человек, в том числе и из других государств, то в 2014 году их количество увеличилось почти втрое. Самыми активными оказались пользователи «Вконтакте» — более половины вопросов поступило именно в группе ФЦН этой социальной сети.