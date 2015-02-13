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Звонок на «телефон доверия» помог остановить пьяного водителя

13 февраля 2015, 10:50
Накануне на «телефон доверия», установленный в дежурной части Госавтоинспекции, поступил тревожный звонок. Звонивший гражданин, сообщил, что движется за автомобилем «Лада» 14-й модели, и видел, как водитель этого автомобиля употреблял спиртное перед тем, как сесть за руль.

Накануне на «телефон доверия», установленный в дежурной части Госавтоинспекции, поступил тревожный звонок. Звонивший гражданин, сообщил, что движется за автомобилем «Лада» 14-й модели, и видел, как водитель этого автомобиля употреблял спиртное перед тем, как сесть за руль.

Инспекторы обнаружили и остановили автомобиль на улице Котовского. Управлял «Ладой» 27-летний тюменец. При прохождении им медицинского освидетельствования, показания алкотестера составили 1,13 мг/л. Как выяснилось, ранее мужчину уже дважды лишали права управления транспортом за езду в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция области благодарит гражданина, не оставшегося равнодушным, и призывает всех тюменцев поступать также в подобной ситуации. «Телефон доверия» Госавтоинспекции Тюменской области: 8 (3452) 794–594. Дежурная часть полка ДПС ГИБДД — 794–610.

#Новости#Алкоголь#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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