Звонок на «телефон доверия» помог остановить пьяного водителя

Накануне на «телефон доверия», установленный в дежурной части Госавтоинспекции, поступил тревожный звонок. Звонивший гражданин, сообщил, что движется за автомобилем «Лада» 14-й модели, и видел, как водитель этого автомобиля употреблял спиртное перед тем, как сесть за руль.

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