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Законопроект о запрете курить женщинам до 40 лет раскритиковали

13 февраля 2015, 10:13
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате отклонить антитабачный законопроект депутатов из фракции КПРФ. Иван Никитчук и Дмитрий Кононенко предлагали законодательно запретить женщинам моложе 40 лет курить.

Законопроект предполагал запрет на продажу табачных изделий женщинам, не достигшим этого возраста, по аналогии с действующим ограничением для несовершеннолетних. Кроме того, коммунисты настаивали на запрете курения для всех женщин независимо от возраста в присутствии детей младше 18 лет.

За нарушение этих требований депутаты предлагали ввести штрафы для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 150 тысяч рублей.

Глава комитета по охране здоровья Сергей Калашников подверг критике инициативу коммунистов. По его словам, данные поправки дискриминируют не только женщин моложе 40 лет, но и женщин вообще. Ранее Сергей Калашников раскритиковал инициативу своего однопартийца из фракции ЛДПР Михаила Дегтярева, который предлагал учредить в России День трезвости (запретить продажу спиртного на всей территории страны в этот день).

«Какой может быть праздник трезвости? В чем его смысл? Я не понимаю этой инициативы, — сказал Калашников. — Это флешмоб, а не праздник. Никому это не поможет, кроме самого депутата. На то и депутат, чтобы пиариться».

Фото: http://apinews.ru

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