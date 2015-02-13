Якушев: Лекарственного кризиса в Тюменской области нет

«Лекарственного кризиса нет. Федеральное правительство предприняло ряд серьезных мер. У нас на рынке работает четыре крупных оптовых поставщика. Это очень большие компании, которые напрямую закупают препараты за границей», — сказал Владимир Якушев. Минздрав провел переговоры с поставщиками, были заключены отдельные соглашения по ценовой политике, о том, чтобы компании смогли получить оборотные средства и в страну завезли необходимый запас лекарственных средств.
«Я общаюсь со своими коллегами из других регионов и на примере Тюменской области могу сказать, что кризиса нет. Лекарственных препаратов хватает. В Тюменской области мы успели провести торги и закупить по старым ценам лекарства в наши лечебные учреждения. Как минимум полгода у нас никаких проблем не будет. Мы продолжаем проводить торги и производить закупки», — прокомментировал губернатор.
Он также отметил, что ведется мониторинг изменения цен на лекарства. «Мы следим за тем, как люди реагируют на повышение цен. Высказываются претензии, что цена растет. Здесь просто нужно разделить лекарственные препараты на две больших группы: жизненно важные, цена на которые регулируется Минздравом (их список будет опубликован на сайте правительства Тюменской области), и все остальные. На первые цена не выросла ни на один процент, вторые же остаются в рыночных условиях. Совместно с ФАС, прокуратурой и Росздравом проводятся проверки на предмет необъективного увеличения цены на лекарства», — пояснил он.
Жизненно важные препараты получают на юге Тюменской области около 110 тыс. граждан. Причем кому-то они предоставляются бесплатно, а кому-то — с 50-процентной скидкой. Другие лекарства, поступающие в наши аптечные сети, продаются, естественно, уже не по тем ценам, которые были в 2014 году.
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