Якушев: Лекарственного кризиса в Тюменской области нет

Он также отметил, что ведется мониторинг изменения цен на лекарства. «Мы следим за тем, как люди реагируют на повышение цен. Высказываются претензии, что цена растет. Здесь просто нужно разделить лекарственные препараты на две больших группы: жизненно важные, цена на которые регулируется Минздравом (их список будет опубликован на сайте правительства Тюменской области), и все остальные. На первые цена не выросла ни на один процент, вторые же остаются в рыночных условиях. Совместно с ФАС, прокуратурой и Росздравом проводятся проверки на предмет необъективного увеличения цены на лекарства», — пояснил он.