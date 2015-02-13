Выясняются обстоятельства утренней аварии под Ялуторовском

Водитель автомобиля Hyundai Solaris в минувшем году 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД: за превышение скорости, нарушение правил перевозки детей, два раз за не пристегнутый ремень безопасности. В этой поездке водитель был пристегнут, но ремень оборвало от сильного удара. Мужчина перелетел на пассажирское сиденье, ударился головой. Он погиб, сообщает Госавтоинспекция области.