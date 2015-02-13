Выясняются обстоятельства утренней аварии под Ялуторовском

По предварительным данным, 36-летний житель деревни Осиново, управляя Hyundai Solaris, ехал на работу, в сторону Ялуторовска. Пытаясь обогнать автомобиль Hyundai Getz, мужчина выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с «Ладой Приора» из Казахстана. От удара «Лада» улетела в кювет, Solaris раскрутило по дороге.
Водитель автомобиля Hyundai Solaris в минувшем году 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД: за превышение скорости, нарушение правил перевозки детей, два раз за не пристегнутый ремень безопасности. В этой поездке водитель был пристегнут, но ремень оборвало от сильного удара. Мужчина перелетел на пассажирское сиденье, ударился головой. Он погиб, сообщает Госавтоинспекция области.
«Лада Приора» зарегистрирована в городе Костанай Республики Казахстан. Двое пассажиров этой машины, мужчины 52-х и 55-ти лет, скончались сразу, 30-летний водитель доставлен в больницу живым, но врачам не удалось спасти ему жизнь, молодой человек также вскоре скончался от полученных повреждений.
Проезжая часть в месте аварии была обработана, асфальт сухой, ровный.