Высоких детей разрешат перевозить без автокресел

Сегодня в ПДД сказано: в автомобилях, оборудованных ремнями безопасности, дети возрастом до 12 лет должны перевозиться с использованием «удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка» или «иных средств», позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности. «Необходимо внести в ПДД однозначное определение детского удерживающего устройства и исключить из правил формулировку «иные средства»,- цитирует «Авто@mail.ru» председатель РКК Раиса Лукутцова.
По словам авторов идеи, это необходимо, чтобы вывести из оборота ассортимент удерживающих устройств, которые не являются «сертифицированными креслами». Сегодня, к примеру, можно купить «направляющие лямки» и «корректоры», меняющие направление ремня безопасности, а также различные адаптеры и фиксаторы, которые, согласно исследованию ВЦИОМа, используют 30% родителей. Хотя считается, что подобные устройства могут только навредить при ДТП.
В ГИБДД уже работают над универсальной формулировкой для детских удерживающих устройств, чтобы в случае появления на рынке новых сертифицированных автокресел, они не подпали под запрет. Кроме того, гаишники считают, что сегодняшняя привязка к возрасту (12 лет) уже устарела, поэтому специалисты хотят ввести дополнительный ориентир — рост ребенка до 150 см.
Таким образом, родителям, которые предпочитали пользоваться недорогими «адаптерами», придётся раскошелиться. Зато родителям высоких детей перевозить рослое чадо станет значительно легче. «Моя дочь выше полутора метров и сидеть в Daewoo Matiz на бустере, ударяясь головой в потолок, я, конечно, своему ребенку не пожелаю, — рассказывает одна из тюменских мам, — Поэтому мы уже пару лет ездим без всяких кресел, рассказывая сотрудникам ГИБДД, что ребенку 12 лет. Я уверена, что использование автокресла должно быть по желанию: если ребенку удобно и комфортно — использовать; если в зимней одежде, при высоком росте, большом весе просто неудобно использовать кресло — оно только усугубит поездку и никакой пользы не принесет».
Если все эти поправки будут одобрены, рослым детям, которые переросли отметку 150 см, официально разрешат ездить без автокресел независимо от возраста. Как заявляют авторы идеи, такое уточнение необходимо, поскольку автокресел для столь крупных ребят попросту не выпускается, а в 10–11 лет подросток сегодня может быть гораздо выше 150 см.