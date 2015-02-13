Высоких детей разрешат перевозить без автокресел

Таким образом, родителям, которые предпочитали пользоваться недорогими «адаптерами», придётся раскошелиться. Зато родителям высоких детей перевозить рослое чадо станет значительно легче. «Моя дочь выше полутора метров и сидеть в Daewoo Matiz на бустере, ударяясь головой в потолок, я, конечно, своему ребенку не пожелаю, — рассказывает одна из тюменских мам, — Поэтому мы уже пару лет ездим без всяких кресел, рассказывая сотрудникам ГИБДД, что ребенку 12 лет. Я уверена, что использование автокресла должно быть по желанию: если ребенку удобно и комфортно — использовать; если в зимней одежде, при высоком росте, большом весе просто неудобно использовать кресло — оно только усугубит поездку и никакой пользы не принесет».