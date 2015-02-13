Влюбленных в спорт и активный отдых ждут скидки до 50%

В красный день календаря, день плюшевых мишек и шоколадных конфет, жвачки «Love is…» и букетов роз мы, не стесняясь, признаемся в любви к нашим покупателям. Мы очень-очень-очень любим вас! И от всего сердца объявляем очень-очень-очень большие скидки на очень-очень-очень большой ассортимент товаров.
Вам нужна экипировка и снаряжение, чтобы заниматься горными или беговыми лыжи, сноубордингом, скалолазанием, альпинизмом, туризмом, а, может даже, скандинавской ходьбой или снегоступингом? Или хочется в праздник преподнести приятный аксессуар своему велосипеду?
В магазине «Манарага» вы сможете подобрать все необходимое, а на сэкономленные деньги купить себе еще что-нибудь приятное.
Магазин «Манарага»:
Тюмень, Московский тракт, 117, корп.1/1, (3452) 62-51-36.
Распродажа продлится с 10:00 до 21:00.