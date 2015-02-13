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Влюбленных в спорт и активный отдых ждут скидки до 50%

13 февраля 2015, 11:17
Распродажа «Любовь не мелочится!» пройдет 14 февраля в магазине «Манарага». На товары для спорта и активного отдыха в этот день предлагаются скидки до 50%!
Сюжет
Тюмень

В красный день календаря, день плюшевых мишек и шоколадных конфет, жвачки «Love is…» и букетов роз мы, не стесняясь, признаемся в любви к нашим покупателям. Мы очень-очень-очень любим вас! И от всего сердца объявляем очень-очень-очень большие скидки на очень-очень-очень большой ассортимент товаров.

Вам нужна экипировка и снаряжение, чтобы заниматься горными или беговыми лыжи, сноубордингом, скалолазанием, альпинизмом, туризмом, а, может даже, скандинавской ходьбой или снегоступингом? Или хочется в праздник преподнести приятный аксессуар своему велосипеду?

В магазине «Манарага» вы сможете подобрать все необходимое, а на сэкономленные деньги купить себе еще что-нибудь приятное.

С полным перечнем скидок можно ознакомиться на сайте www.manaraga.ru

Магазин «Манарага»:

Тюмень, Московский тракт, 117, корп.1/1, (3452) 62-51-36.

Распродажа продлится с 10:00 до 21:00.

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