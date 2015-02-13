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В Тюменской области ввели запрет на ловлю стерляди и нельмы

13 февраля 2015, 13:01
В Тюменской области с 15 февраля вводится запрет на вылов стерляди и нельмы. Он будет действовать до 31 декабря 2015 года, сообщается на сайте госконтроля по Тюменской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.
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Тюмень

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 января 2015 года ограничение коснется рыболовства стерляди в водных объектах Тюменской области и нельмы в водных объектах Обь-Иртышского рыбохозяйственного района.

С 15 февраля стерлядь и нельму можно будет вылавливать только научным организациям в научно-исследовательских и контрольных целях, а также в целях аквакультуры, т. е. рыбоводства. За нарушение данного ограничения, виновные лица буду привлечены к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

Фото: http://www.feeder-land.ru

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