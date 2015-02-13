В Тюменской области ввели запрет на ловлю стерляди и нельмы

С 15 февраля стерлядь и нельму можно будет вылавливать только научным организациям в научно-исследовательских и контрольных целях, а также в целях аквакультуры, т. е. рыбоводства. За нарушение данного ограничения, виновные лица буду привлечены к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.