В Тюмени состоится «День Желаний»

В современном мире мы все меньше уделяем времени и внимания формированию своих желаний. В погоне за достатком, заработком мы забываем о простых и важных категориях «Любовь», «Дружба», «Семья», «Здоровье», забываем о родных людях возле себя, о том каким вкладом мы можем быть в них и то, что благодаря каждому из нас близкий нам человек может стать счастливее, только лишь потому что я решил(а) «У меня будет счастливая и дружная семья!», «Я буду здоров и проживу долгую и счастливую жизнь», «Я мечтаю о мире, дружбе и согласии», «Я стану известным ученым и изобретателем». Мечты и цели вдохновляют, делают нас сильными и уверенными, открывают новые возможности, как для себя, так и для людей вокруг.