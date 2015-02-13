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В Тюмени состоится «День Желаний»

13 февраля 2015, 09:00
В «День Желаний» в Тюмени откроется скульптура «Цветок Желаний». А для тюменцев и гостей города в парке Романтиков состоится развлекательная программа.

В современном мире мы все меньше уделяем времени и внимания формированию своих желаний. В погоне за достатком, заработком мы забываем о простых и важных категориях «Любовь», «Дружба», «Семья», «Здоровье», забываем о родных людях возле себя, о том каким вкладом мы можем быть в них и то, что благодаря каждому из нас близкий нам человек может стать счастливее, только лишь потому что я решил(а) «У меня будет счастливая и дружная семья!», «Я буду здоров и проживу долгую и счастливую жизнь», «Я мечтаю о мире, дружбе и согласии», «Я стану известным ученым и изобретателем». Мечты и цели вдохновляют, делают нас сильными и уверенными, открывают новые возможности, как для себя, так и для людей вокруг.

«День Желаний» будет полон событий и впечатлений! Конкурсы, загадки для взрослых и детей, а так же игры подарят вам возможность весело провести время со своими близкими, родными, познакомиться с новыми людьми и получить массу незабываемых впечатлений! Символом праздника будет металлическая скульптура цветка, где каждый желающий сможет загадать свои сокровенные желания.

А так же вас ждут множество сюрпризов и приятных открытий!

«День Желаний» состоится 14 февраля 2015 года в 14:00 в парке Романтиков на улице Мельникайте, 78. Праздник приурочен к открытию скульптуры «Цветок Желаний».

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