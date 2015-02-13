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В доме на Карской сгорела четырехкомнатная квартира

13 февраля 2015, 11:01
Серьезный пожар случился днем в четверг, 12 февраля, в пятиэтажном доме на улице Карской в Тюмени. Четырехкомнатная квартира была повреждена огнем по всей площади.
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Тюмень

Серьезный пожар случился днем в четверг, 12 февраля, в пятиэтажном доме на улице Карской в Тюмени. Четырехкомнатная квартира была повреждена огнем по всей площади.

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании в доме № 25 по ул. Карской поступило накануне в 14.49. Спустя четыре минуты на место происшествия прибыли пожарные расчеты, в том числе, четыре автоцистерны. Горела четырехкомнатная квартира на втором этаже. Из зоны действия опасных факторов было эвакуировано 14 человек. В 15.03 пожар удалось локализовать, а спустя еще три минуты — ликвидировать.

Четырехкомнатная квартира повреждена огнем по всей площади. Зато пожарным удалось спасти соседние квартиры на сумму порядка 2 млн рублей. Жертв и пострадавших нет.

Причину пожара и сумму нанесенного огнем ущерба предстоит узнать дознавателям.

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