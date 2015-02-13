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У наркоторговцев изъяли порядка трехсот доз «синтетики»

13 февраля 2015, 16:25
Оперативники УФСКН по Тюменской области пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой занимались сбытом синтетических наркотиков на территории нашего города. В состав группы входило четыре человека, двое из которых были ранее судимы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
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Тюмень

Оперативники УФСКН по Тюменской области пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой занимались сбытом синтетических наркотиков на территории нашего города. В состав группы входило четыре человека, двое из которых были ранее судимы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Преступники сбывали наркотические средства бесконтактным способом посредством тайников — так называемых «закладок» — в частных секторах различных районов Тюмени. Деньги наркодельцам перечисляли с помощью электронных платежных систем.

Как сообщили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области, наблюдение и документирование их преступной деятельности осуществлялось в течение двух месяцев. При задержании у членов организованной преступной группы изъято около трехсот средне-разовых доз уже готовых для сбыта.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, преступники заключены под стражу, ведется следствие.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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