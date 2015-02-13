У наркоторговцев изъяли порядка трехсот доз «синтетики»

Оперативники УФСКН по Тюменской области пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой занимались сбытом синтетических наркотиков на территории нашего города. В состав группы входило четыре человека, двое из которых были ранее судимы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Преступники сбывали наркотические средства бесконтактным способом посредством тайников — так называемых «закладок» — в частных секторах различных районов Тюмени. Деньги наркодельцам перечисляли с помощью электронных платежных систем.
Как сообщили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области, наблюдение и документирование их преступной деятельности осуществлялось в течение двух месяцев. При задержании у членов организованной преступной группы изъято около трехсот средне-разовых доз уже готовых для сбыта.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, преступники заключены под стражу, ведется следствие.