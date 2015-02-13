У наркоторговцев изъяли порядка трехсот доз «синтетики»

Как сообщили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области, наблюдение и документирование их преступной деятельности осуществлялось в течение двух месяцев. При задержании у членов организованной преступной группы изъято около трехсот средне-разовых доз уже готовых для сбыта.