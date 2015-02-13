Продала две тонны угля вместо того, чтобы охранять его

«В ходе проведения проверки сотрудниками транспортной полиции станции Войновка было установлено, что охранник угольного склада — жительница Тюмени 1975 года рождения — в ночное время совершила хищение каменного угля, предназначенного для отопления поездов, и продала его за 1500 рублей местному жителю», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.