Продала две тонны угля вместо того, чтобы охранять его

В Тюмени сторожиха склада на станции Войновка продала знакомому две тонны каменного угля, который должна была охранять.
Ночью 11 февраля на одной из улиц Тюмени патрулем ДПС и сотрудниками транспортной полиции был задержан легковой автомобиль, груженный каменным углем.
«В ходе проведения проверки сотрудниками транспортной полиции станции Войновка было установлено, что охранник угольного склада — жительница Тюмени 1975 года рождения — в ночное время совершила хищение каменного угля, предназначенного для отопления поездов, и продала его за 1500 рублей местному жителю», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
Молодой человек, в свою очередь, въехал на автомобиле на охраняемую территорию угольного склада, загрузил купленный уголь (более двух тонн) в багажник автомобиля и вывез.
В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба, решается вопрос о привлечении подозреваемой к ответственности в соответствии с действующим законодательством.