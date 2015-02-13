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Продала две тонны угля вместо того, чтобы охранять его

13 февраля 2015, 15:05
В Тюмени сторожиха склада на станции Войновка продала знакомому две тонны каменного угля, который должна была охранять.
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Тюмень

В Тюмени сторожиха склада на станции Войновка продала знакомому две тонны каменного угля, который должна была охранять.

Ночью 11 февраля на одной из улиц Тюмени патрулем ДПС и сотрудниками транспортной полиции был задержан легковой автомобиль, груженный каменным углем.

«В ходе проведения проверки сотрудниками транспортной полиции станции Войновка было установлено, что охранник угольного склада — жительница Тюмени 1975 года рождения — в ночное время совершила хищение каменного угля, предназначенного для отопления поездов, и продала его за 1500 рублей местному жителю», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Молодой человек, в свою очередь, въехал на автомобиле на охраняемую территорию угольного склада, загрузил купленный уголь (более двух тонн) в багажник автомобиля и вывез.

В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба, решается вопрос о привлечении подозреваемой к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

#Новости#Кража#Тюмень#Таня#Происшествия
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