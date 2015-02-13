Пойманы дачные воры, промышлявшие на Бабарынке

Злоумышленники, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений, действовали в вечернее и ночное время. С дач забирали, в основном, электроинструменты — электрогенераторы, сварочные аппараты и т.п. Похищенное воры сбывали в комиссионных магазинах.
«В настоящее время подозреваемые в кражах дали признательные показания по восьми эпизодам своей преступной деятельности. Часть похищенного изъята. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), они находятся под арестом», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Сотрудники полиции полагают, что задержанные фигуранты могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям. Правоохранители обращаются к владельцам дач, расположенных в районе улицы Бабарынка: не дожидаясь открытия дачного сезона, проверьте свое имущество и в случае обнаружения пропажи незамедлительно обратитесь в отдел полиции № 8, расположенный по улице Белинского, 22.