nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пойманы дачные воры, промышлявшие на Бабарынке

13 февраля 2015, 12:03
Сотрудниками отдела уголовного розыска отдела полиции № 8 задержаны двое безработных мужчин. Они подозреваются в совершении ряда краж с дач в садоводческом обществе в районе улицы Бабарынка в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Злоумышленники, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений, действовали в вечернее и ночное время. С дач забирали, в основном, электроинструменты — электрогенераторы, сварочные аппараты и т.п. Похищенное воры сбывали в комиссионных магазинах.

«В настоящее время подозреваемые в кражах дали признательные показания по восьми эпизодам своей преступной деятельности. Часть похищенного изъята. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), они находятся под арестом», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции полагают, что задержанные фигуранты могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям. Правоохранители обращаются к владельцам дач, расположенных в районе улицы Бабарынка: не дожидаясь открытия дачного сезона, проверьте свое имущество и в случае обнаружения пропажи незамедлительно обратитесь в отдел полиции № 8, расположенный по улице Белинского, 22.

#Новости#Кражи#Тюмень#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25