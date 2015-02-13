Пойманы дачные воры, промышлявшие на Бабарынке

Сотрудники полиции полагают, что задержанные фигуранты могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям. Правоохранители обращаются к владельцам дач, расположенных в районе улицы Бабарынка: не дожидаясь открытия дачного сезона, проверьте свое имущество и в случае обнаружения пропажи незамедлительно обратитесь в отдел полиции № 8, расположенный по улице Белинского, 22.