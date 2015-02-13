Открытый дорожный люк стал причиной ДТП

В результате ДТП 21-летний водитель «Жигулей» получил перелом носа и травму грудной клетки, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Также вчера около двух часов дня на улице Таймырской столкнулись автомобили Mercedes и Ford. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало нарушение очередности проезда. Черепно-мозговую травму в результате аварии получил 19-летний водитель Ford.
А на 169 км автодороги Шадринск — Ялуторовск в Ялуторовском районе в седьмом часу вечера съехала в кювет и перевернулась «Лада Приора». По предварительным данным, 30-летняя женщина, находившаяся за рулем, не справилась с управлением. В результате происшествия водительница получила травмы лица и руки.
Всего за минувшие сутки на дорогах Тюменской области произошло 8 дорожных аварий, в них пострадали 8 человек.