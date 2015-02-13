Открытый дорожный люк стал причиной ДТП

А на 169 км автодороги Шадринск — Ялуторовск в Ялуторовском районе в седьмом часу вечера съехала в кювет и перевернулась «Лада Приора». По предварительным данным, 30-летняя женщина, находившаяся за рулем, не справилась с управлением. В результате происшествия водительница получила травмы лица и руки.