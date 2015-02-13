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Mr. Jager оштрафовали на 150 тысяч рублей

13 февраля 2015, 12:15
В кафе-баре Mr. Jager на Первомайской грубо нарушали правила пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. К такому выводу пришла прокуратура Калининского округа после проверки.
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Тюмень

Она была проведена по многочисленным обращениям граждан. Установлено, что в кафе-баре грубо нарушены правила пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает Тюменская облпрокуратура.

Так, например, горючие материалы хранились возле электрощитов; в подвальном помещении оборудована кладовая для хранения горючих материалов; помещение бара не оборудовано первичными средствами пожаротушения; отделка путей запасного выхода эвакуации выполнена горючими материалами; автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии и т.д.

В зале 1 этажа воспроизведение музыки акустическими системами превышает допустимо положенные нормы, отсутствуют моечные и дезинфицирующие вещества для мытья посуды и т.д.

В этой связи прокуратура округа внесла представление в адрес ООО «Лига» об устранении нарушений закона и возбудила административное дело по ст.20.4. КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). По результатам рассмотрения дела МЧС России по Тюменской области подвергло ООО «Лига» штрафу в размере 150 тыс. рублей.

Рассмотрение представления и устранение выявленных недостатков поставлено прокуратурой округа на контроль.

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