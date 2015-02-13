Mr. Jager оштрафовали на 150 тысяч рублей

В этой связи прокуратура округа внесла представление в адрес ООО «Лига» об устранении нарушений закона и возбудила административное дело по ст.20.4. КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). По результатам рассмотрения дела МЧС России по Тюменской области подвергло ООО «Лига» штрафу в размере 150 тыс. рублей.