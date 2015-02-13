Mr. Jager оштрафовали на 150 тысяч рублей

Она была проведена по многочисленным обращениям граждан. Установлено, что в кафе-баре грубо нарушены правила пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает Тюменская облпрокуратура.
Так, например, горючие материалы хранились возле электрощитов; в подвальном помещении оборудована кладовая для хранения горючих материалов; помещение бара не оборудовано первичными средствами пожаротушения; отделка путей запасного выхода эвакуации выполнена горючими материалами; автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии и т.д.
В зале 1 этажа воспроизведение музыки акустическими системами превышает допустимо положенные нормы, отсутствуют моечные и дезинфицирующие вещества для мытья посуды и т.д.
В этой связи прокуратура округа внесла представление в адрес ООО «Лига» об устранении нарушений закона и возбудила административное дело по ст.20.4. КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). По результатам рассмотрения дела МЧС России по Тюменской области подвергло ООО «Лига» штрафу в размере 150 тыс. рублей.
Рассмотрение представления и устранение выявленных недостатков поставлено прокуратурой округа на контроль.