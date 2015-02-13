«Малахит» и «Солнечный» приготовили сюрпризы для влюбленных

Приходите с любимыми 14 февраля в торговые центры «Солнечный» и «Малахит» и получите возможность бесплатно сфотографироваться, обзавестись картой Malloko и получить другие приятные сюрпризы.
В ТРЦ «Солнечный» на 3 этаже в субботу с 13:00 до 20:00 для всех желающих совершенно бесплатно будет проходить фотосессия в тематической фотозоне. Также всех пришедших ждет приятный сюрприз.
В ТРЦ «Малахит» с 13:00 до 16:00 можно встретить главных героев Дня святого Валентина и провести с ними необычную фотосессию. Получить романтичные подарки смогут все влюбленные.
В течение всего дня в ТРЦ «Солнечный» и «Малахит» вы можете получить карту Malloko за поцелуй! Все подробности в официальной группе vk.com/malloko.
Торгово-развлекательный центр «Солнечный»
Тюмень, ул. Пермякова, 50б
+7(3452)388–004
Торгово-развлекательный центр «Малахит»
Тюмень, ул. Республики, 200а
+7(3452)387–869