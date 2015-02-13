nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Малахит» и «Солнечный» приготовили сюрпризы для влюбленных

13 февраля 2015, 10:03
Приходите с любимыми 14 февраля в торговые центры «Солнечный» и «Малахит» и получите возможность бесплатно сфотографироваться, обзавестись картой Malloko и получить другие приятные сюрпризы.
Сюжет
Тюмень

Приходите с любимыми 14 февраля в торговые центры «Солнечный» и «Малахит» и получите возможность бесплатно сфотографироваться, обзавестись картой Malloko и получить другие приятные сюрпризы.

В ТРЦ «Солнечный» на 3 этаже в субботу с 13:00 до 20:00 для всех желающих совершенно бесплатно будет проходить фотосессия в тематической фотозоне. Также всех пришедших ждет приятный сюрприз.

В ТРЦ «Малахит» с 13:00 до 16:00 можно встретить главных героев Дня святого Валентина и провести с ними необычную фотосессию. Получить романтичные подарки смогут все влюбленные.

В течение всего дня в ТРЦ «Солнечный» и «Малахит» вы можете получить карту Malloko за поцелуй! Все подробности в официальной группе vk.com/malloko.

Торгово-развлекательный центр «Солнечный»

Тюмень, ул. Пермякова, 50б

+7(3452)388–004

Торгово-развлекательный центр «Малахит»

Тюмень, ул. Республики, 200а

+7(3452)387–869

#Новости#День святого Валентина#ТРЦ Малахит#ТРЦ Солнечный#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25