Курение кальяна в общественных местах хотят взять под контроль

Поправки были разработаны членом Совета Федерации Вадимом Тюльпановым. Согласно пояснительной записке, в настоящее время рестораны, кафе и другие развлекательные заведения перешли на предоставление услуг курения кальяна на нетабачной (фруктовой) смеси, которые не попадают в сферу регулирования Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». ОБ этом сообщает РИА Новости.