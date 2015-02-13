Курение кальяна в общественных местах хотят взять под контроль

Поправки были разработаны членом Совета Федерации Вадимом Тюльпановым. Согласно пояснительной записке, в настоящее время рестораны, кафе и другие развлекательные заведения перешли на предоставление услуг курения кальяна на нетабачной (фруктовой) смеси, которые не попадают в сферу регулирования Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». ОБ этом сообщает РИА Новости.
Автор законопроекта заявляет, что проверить, что курится в кальяне — безникотиновая или никотиновая смесь — проблематично. В содержании нетабачных смесей может быть каннабисная группа, анаша в небольших количества, вредные для здоровья ингредиенты. Вместе с тем, проверка может занять продолжительное время.
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