nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Курение кальяна в общественных местах хотят взять под контроль

13 февраля 2015, 09:32
В Госдуму внесены поправки в законопроект о запрете курения в общественных местах кальяна на нетабачной смеси.
Сюжет
Тюмень

Поправки были разработаны членом Совета Федерации Вадимом Тюльпановым. Согласно пояснительной записке, в настоящее время рестораны, кафе и другие развлекательные заведения перешли на предоставление услуг курения кальяна на нетабачной (фруктовой) смеси, которые не попадают в сферу регулирования Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». ОБ этом сообщает РИА Новости.

Автор законопроекта заявляет, что проверить, что курится в кальяне — безникотиновая или никотиновая смесь — проблематично. В содержании нетабачных смесей может быть каннабисная группа, анаша в небольших количества, вредные для здоровья ингредиенты. Вместе с тем, проверка может занять продолжительное время.

Фото: lareards.ucoz.ru

#Новости#Кальян#Законы#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25