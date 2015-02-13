Куда сходить в Тюмени в выходные: 13 — 15 февраля

В ТРЦ «Кристалл» ко Дню влюбленных подготовили флешмоб, а также фотосессию, викторины, конкурсы и розыгрыш подарков. Начало в 14 часов.
В ТРЦ «Солнечный» на 3 этаже в субботу с 13:00 до 20:00 для всех желающих совершенно бесплатно будет проходить фотосессия в тематической фотозоне. Также всех пришедших ждет приятный сюрприз.
В ТРЦ «Малахит» с 13:00 до 16:00 можно встретить главных героев Дня святого Валентина и провести с ними необычную фотосессию. Получить романтичные подарки смогут все влюбленные.
Приходите в ТРЦ «Фаворит» 14 февраля с 15:00 до 17:00 со своей второй половинкой и заключите сделку с Валентином. На 1 этаже все желающие смогут бесплатно сфотографироваться на фоне сердца и в последующем забрать фотографии на нашем фотостенде. На 2 этаже карта Malloko будет выдаваться за самую ценную валюту этого дня — поцелуй.
На катке возле дворца «Пионер» 14 февраля с 16 до 17 состоится мастер-класс от кандидата в мастера спорта по фигурному катанию Натальи Петуховой. А уже с 18 до 19 часов пройдет массовое катание с играми, конкурсами и призами. В честь праздника всех посетителей катка ждет бесплатная фотосессия на фоне романтичной атрибутики и декораций.
Фестиваль авторской песни «Зимний Бардовский в Тюмени» пройдет в нашем городе с 13 по 15 февраля. По традиции местом его проведения станет сцена дворца искусств «Пионер» (ул. Челюскинцев, 26). В качестве гостей приглашены автор Наталья Дудкина (Москва), авторский дуэт Вячеслав Ковалев (Санкт-Петербург) и Сергей Григорьев (Челябинск), исполнитель Роман Ланкин (Томск), автор Александр Цилькер (Москва) и организатор фестивалей в Челябинске Константин Просеков.
14 февраля в 14:00 в парке Романтиков на улице Мельникайте, 78 откроют скульптуру «Цветок Желаний» и проведут развлекательную программу. Каждый сможет загадать желание у металлической скульптуры.
Исполнительница народных песен и романсов Марина Девятова и шоу-балет «ЯR-dane» 13 февраля в 19:00 в Тюменской филармонии представит программу «Торжество народной песни».
Открытый чемпионат Тюменской области по зимнему кайту пройдет 14–15 февраля на льду озера Андреевского. Приезжайте, чтобы узнать, что такое зимний кайт, понаблюдать за гонками и просто приятно провести время на свежем воздухе.
Купить продукты по ценам ниже средних по рынку можно будет на очередной продовольственной ярмарке, которая пройдет в Тюмени 14 февраля на четырех торговых площадках города: в ТРЦ «Заречный двор» по адресу: Солнечный проезд, 11, на прилегающей территории к рынку «Михайловский» (ул. Федюнинского, 55), в ТЦ «П.О.Р.Т." по ул. Мельникайте, 126, к.2, а также на прилегающей территории к ОАО «Тюменская ярмарка» по адресу: ул. Севастопольская, 12.
Театр «Буриме» в эти выходные приглашает на премьеру спектакля «Победила я» 14 и 15 февраля. Представление поставлено по пьесе Ярославы Пулинович.
В центре искусств и культуры дворца «Пионер» в преддверии Дня влюбленных проведут мастер-классы. 13 февраля научат делать в 18:30 «Романтические свечи», 14 февраля в 12:00 — «Кофейное дерево», 14 февраля в 14:00 — «Сердце из бумажных цветов». Запись на мастер-классы и подробная информация по телефону: 68- 93–96.
Праздничные уличные гуляния и фестиваль «Славянский базар — 2015» пройдут в доме культуры «Водник» (Судоремонтная, 1а) 14 и 15 февраля. Участников ждут конференция «Возрождение Рода», мастер-классы по различным направлениям народной культуры (рукоделие, творчество, история алфавита и каллиграфия, и др.), показ народных костюмов, выставки («Русская свадьба», «Родословие», экспозиция из этнографического музея ТГУ и др.) общий праздник «Сретенье» с играми, хороводами, обрядами, вечорка и многое другое. Подробности в группе https://vk.com/event62531925.
14 февраля в «Тюменском интеллектуальном клубе» (бистро «Артизан», Герцена, 84/2) состоится авторский вечер художника и поэта Олега Федорова. Запланированы презентация новой книги стихов «Жизнь-онлайн, война-онлайн», исполнение авторских блюзов и песен как на свои стихи, так и на стихи любимых поэтов, а также — открытие небольшой персональной выставки живописных, декоративных и графических работ под названием «О любви, или Адам и Ева много лет спустя». Начало в 18 часов, вход — 150 рублей.
Выставка-ярмарка изделий ручной работы «Avec Amuor — С Любовью!» пройдет в центре творчества «Космос» (Республики, 165а) 14–15 февраля 10:00—20:00. На выставке будут мастер мехенди, аквагримист и художник-шаржист, астролог, мастер-классы. Подробности в группе http://vk.com/evenavecamour.
Панк-н-ролльщики из Москвы Kerosin впервые выступят в Тюмени в эту субботу. Kerosin умело сочетают безбашенность и энергетику панка с мелодичностью и непринужденностью раннего рок’н’ролла и рокабилли, черпая вдохновение как из песен рок’н’ролльных героев 50-ых годов, так и из классиков панк-музыки.
Бесплатное занятие по сноубордингу от сети спортивных магазинов FreeRide пройдет в субботу на Воронинских горках. Встреча участников — в магазине «FreeRide» (Максима Горького, 44) в 11:30 — там пройдет инструктаж по технике безопасности. Затем все выдвинутся на Воронинские горки, где будут отрабатывать базовые упражнения по технике катания.