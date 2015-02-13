Куда сходить в Тюмени в выходные: 13 — 15 февраля

Купить продукты по ценам ниже средних по рынку можно будет на очередной продовольственной ярмарке, которая пройдет в Тюмени 14 февраля на четырех торговых площадках города: в ТРЦ «Заречный двор» по адресу: Солнечный проезд, 11, на прилегающей территории к рынку «Михайловский» (ул. Федюнинского, 55), в ТЦ «П.О.Р.Т." по ул. Мельникайте, 126, к.2, а также на прилегающей территории к ОАО «Тюменская ярмарка» по адресу: ул. Севастопольская, 12.