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Из-за падения цен на нефть скорректируют областной бюджет

13 февраля 2015, 13:17
В правительстве Тюменской области работают над корректировкой бюджета. В планах изменение расходов на некоторые программы, в первую очередь инвестиционную.

«Работа над корректировкой бюджета-2015 продолжается. Если раньше документ формировался при стоимости нефти 100 долларов за баррель, то сегодня цена гораздо ниже, значит, и доходы региона уменьшаются» — об этом завил губернатор Владимир Якушев в ходе 35-го заседания Тюменской областной думы.

Он отметил, что правительство региона работает над тремя вариантами бюджета в зависимости от стоимости нефти: 58 долларов за баррель (при этом снижение доходов областного бюджета против запланированных в текущем году может составить порядка 13 млрд рублей), 50 долларов за баррель (снижение доходов порядка — 15 млрд рублей) и 40 долларов (снижение доходов порядка — 25 млрд рублей).

«Сейчас идут согласования, в том числе и с федерацией. Звучат предложения переформатировать несколько программ, в первую очередь инвестиционную. Мы работаем так, чтобы Тюменская область не обратилась к банкам за займами, чтобы покрыть дефицит. Важно использовать при этом только собственные ресурсы, поскольку доступность к кредитованию сегодня крайне ограничена, процентные ставки слишком высоки», — сказал Владимир Якушев и подчеркнул, что неприкосновенными останутся программы в сферах образования, здравоохранения и транспорта. Полный проект бюджета правительство планирует подготовить к маю.

Также в ходе заседания областного парламента был принят законопроект «О внесении изменений в Закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 гг». Согласно ему, с 1 января 2015 г. изменились нормативы отчисления от налога на доходы физических лиц на территориях сельских поселений. То есть в бюджеты муниципальных районов норматив увеличен с 5% до 13%, а в бюджеты сельских поселений уменьшен с 10% до 2%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Владимир Якушев, комментируя новый закон, обратил внимание, что, когда любое муниципальное образование испытывает трудности, из областного бюджета ему оперативно предоставляются беспроцентные кредиты. «Сегодня я не вижу проблем в том, что муниципальные бюджеты останутся без дополнительного финансирования для качественного исполнения своих полномочий», — указал глава региона.

В заключение Владимир Якушев отметил, что в этой непростой экономической ситуации правительству Тюменской области важно рассчитывать только на собственные силы, не допустить, чтобы регион «залез в долги» и выполнить все социальные обязательства. «Растерянности нет, а есть четкое понимание как действовать дальше», — резюмировал губернатор.

Фото: dozornews.ru

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