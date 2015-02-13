Из-за падения цен на нефть скорректируют областной бюджет

Также в ходе заседания областного парламента был принят законопроект «О внесении изменений в Закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 гг». Согласно ему, с 1 января 2015 г. изменились нормативы отчисления от налога на доходы физических лиц на территориях сельских поселений. То есть в бюджеты муниципальных районов норматив увеличен с 5% до 13%, а в бюджеты сельских поселений уменьшен с 10% до 2%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.