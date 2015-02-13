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Евгений Гараничев завоевал серебро в Холменколлене

13 февраля 2015, 09:16
Стартовый день этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене принес сборной России серебряную медаль в мужской индивидуальной гонке. Ее завоевал тюменский спортсмен Евгений Гараничев. Первым на дистанции стал его давний соперник Мартен Фуркад.

Оба спортсмена отстрелялись чисто, не допустив ни одного промаха, однако, в итоге Гараничев уступил 14,2 секунды. Третьим с отставанием почти на 50 секунд пришел украинец Сергей Семенов, у которого также не было промахов на огневом рубеже. За третье место вполне мог побороться Антон Шипулин, но в итоге он допустил два промаха и отстал от лидера почти на две минуты.

Примечательно, что год назад на Сочинской Олимпиаде в своей коронной дисциплине Гараничев также боролся с Фуркадом за первое место. Тогда, однако, в гонку вклинился немецкий спортсмен Эрик Лессер и россиянин стал третьим.

В женской индивидуальной гонке сборная России медалей не добилась. Лучшая из россиянок Екатерина Глазырина пришла к финишу 17-ой. Победу одержала финская спортсменка Кайса Мякяряйнен, второй Дарья Домрачева из Белоруссии, третье место чешка Вероника Виткова.

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