Евгений Гараничев завоевал серебро в Холменколлене

Оба спортсмена отстрелялись чисто, не допустив ни одного промаха, однако, в итоге Гараничев уступил 14,2 секунды. Третьим с отставанием почти на 50 секунд пришел украинец Сергей Семенов, у которого также не было промахов на огневом рубеже. За третье место вполне мог побороться Антон Шипулин, но в итоге он допустил два промаха и отстал от лидера почти на две минуты.