Должники смогут оплачивать штрафы прямо в аэропорту

Между тем, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области в 2014 году вынесено 8 874 постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации, на общую сумму долга более 7 млрд. рублей. «Из них: по исполнительным производствам по взысканию алиментных платежей — 3 902 постановления, на общую сумму взыскания 24 702 тысячи рублей.; по взысканию кредиторской задолженности — 2 810 постановления, на общую сумму взыскания более 4 326 млн рублей; по взысканию задолженности за услуги ЖКХ — 131 постановление, на общую сумму взыскания 7 753 тысячи рублей; по взысканию налоговых платежей — 71 постановление, на общую сумму взыскания 9 200 тысяч рублей; по взысканию штрафов — 788 постановлений, на общую сумму взыскания более 54 млн рублей», — сообщила изданию NashGorod.ru пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.