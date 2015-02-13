Должники смогут оплачивать штрафы прямо в аэропорту

4 февраля на Совете Федерации глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков сообщал, что решение правительственной комиссии, где поручено вместе с заинтересованными ведомствами, в том числе пограничной службой, определить максимально быстрый порядок снятия ограничений в случае оплаты в терминале аэропорта, уже есть.
«Наша автоматизированная информационная система (АИС), которую мы создавали пять лет, адаптирована к решению любых задач, в том числе к вопросам снятия ограничений, — цитирует руководителя службы „Интерфакс“. — Сейчас мы ждем доработки соответствующих систем наших коллег, их стыковки, и, по нашим прогнозам, в апреле—мае мы сможем выйти на ее апробирование. И в течение этого года мы должны отработать таким образом».
Также Парфенчиков высказал сомнение, что штрафы будут закрываться моментально. «У меня все равно, конечно, возникает житейское сомнение, что возможно все это (штрафы) снять за 60 минут, поскольку на практике даже банковские электронные проводки зависают», — сказал глава ФССП и подчеркнул, что специалисты будут ориентированы на скорость такой работы.
Между тем, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области в 2014 году вынесено 8 874 постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации, на общую сумму долга более 7 млрд. рублей. «Из них: по исполнительным производствам по взысканию алиментных платежей — 3 902 постановления, на общую сумму взыскания 24 702 тысячи рублей.; по взысканию кредиторской задолженности — 2 810 постановления, на общую сумму взыскания более 4 326 млн рублей; по взысканию задолженности за услуги ЖКХ — 131 постановление, на общую сумму взыскания 7 753 тысячи рублей; по взысканию налоговых платежей — 71 постановление, на общую сумму взыскания 9 200 тысяч рублей; по взысканию штрафов — 788 постановлений, на общую сумму взыскания более 54 млн рублей», — сообщила изданию NashGorod.ru пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.