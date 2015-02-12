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Все тюменские школы закрывают на карантин

12 февраля 2015, 11:00
Все школы города Тюмени закрывают на карантин. Образовательный процесс приостановлен на срок с 13 по 23 февраля включительно по причине резкой вспышки острых респираторных заболеваний.
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Тюмень

Все школы города Тюмени закрывают на карантин. Образовательный процесс приостановлен на срок с 13 по 23 февраля включительно по причине резкой вспышки острых респираторных заболеваний.

Занятия в школах отменены для учащихся 1–11 классов. Соответствующий приказ 12 февраля подписал директор департамента образования города Тюмени Андрей Степанов на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии.

Все занятия по дополнительному образованию школьников, а также спортивные и культурно-массовые мероприятия на указанный период приостанавливаются.

По информации Роспотребнадзора на 10 февраля, пороговый уровень заболеваемости населения гриппом и ОРВИ в Тюменской области превышен на 27%. На прошлой неделе было зарегистрировано более 15 тысяч заболевших и уже почти 30 случаев гриппа.

Напомним, что с 23 марта у школьников начнутся весенние каникулы, которые продлятся до 29 марта. Как отмечают в департаменте образования г. Тюмени, каникулы отменены не будут.

Что же касается обучения детей в период карантина, в департаменте образования г. Тюмени отметили, что во всех общеобразовательных учреждениях города на данный период времени будет организовано дистанционное обучение. Школьники будут получать задания от педагогов в электронном виде и выполнять их дома, оценки будут выставляться учителями в электронные дневники.

Фото: http://www.nashgorod.ru

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