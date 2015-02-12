Все тюменские школы закрывают на карантин

Что же касается обучения детей в период карантина, в департаменте образования г. Тюмени отметили, что во всех общеобразовательных учреждениях города на данный период времени будет организовано дистанционное обучение. Школьники будут получать задания от педагогов в электронном виде и выполнять их дома, оценки будут выставляться учителями в электронные дневники.