Все тюменские школы закрывают на карантин

Все школы города Тюмени закрывают на карантин. Образовательный процесс приостановлен на срок с 13 по 23 февраля включительно по причине резкой вспышки острых респираторных заболеваний.
Занятия в школах отменены для учащихся 1–11 классов. Соответствующий приказ 12 февраля подписал директор департамента образования города Тюмени Андрей Степанов на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии.
Все занятия по дополнительному образованию школьников, а также спортивные и культурно-массовые мероприятия на указанный период приостанавливаются.
По информации Роспотребнадзора на 10 февраля, пороговый уровень заболеваемости населения гриппом и ОРВИ в Тюменской области превышен на 27%. На прошлой неделе было зарегистрировано более 15 тысяч заболевших и уже почти 30 случаев гриппа.
Напомним, что с 23 марта у школьников начнутся весенние каникулы, которые продлятся до 29 марта. Как отмечают в департаменте образования г. Тюмени, каникулы отменены не будут.
Что же касается обучения детей в период карантина, в департаменте образования г. Тюмени отметили, что во всех общеобразовательных учреждениях города на данный период времени будет организовано дистанционное обучение. Школьники будут получать задания от педагогов в электронном виде и выполнять их дома, оценки будут выставляться учителями в электронные дневники.
Фото: http://www.nashgorod.ru