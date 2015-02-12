В отношении водителя, сбившего инспектора ГИБДД, возбудили уголовное дело

Напомним, днем 6 февраля, около 12:30, вблизи поселка Московский подозреваемый, управляя автомобилем «Нива» в состоянии алкогольного опьянения был остановлен инспектором ДПС. В тот момент, когда инспектор потянулся к замку зажигания чтобы заглушить двигатель автомобиля, подозреваемый начал движение. Сотрудник полиции успел зацепиться за дверь автомобиля.
Водитель «Нивы» протащил висящего на двери машины сотрудника полиции несколько метров, после чего, в результате специально совершенных маневров, инспектора ДПС выбросило на проезжую часть. Поднявшись, он побежал к своей патрульной машине и поехал за нарушителем.
Подозреваемый выехал на федеральную дорогу Тюмень — Екатеринбург. По «громкой связи» водителю «Нивы» неоднократно высказывались требования о том, чтобы он прекратил движение, однако водитель никак не отреагировал. Во время преследования злоумышленник свернул в дачное сообщество, расположенное недалеко от поселка Московский и врезался в сугроб. Вскоре он был задержан. Следователям он признался, что употреблял алкоголь со второго февраля.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба областного Следственного Управления СК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.