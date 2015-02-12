В отношении водителя, сбившего инспектора ГИБДД, возбудили уголовное дело

Подозреваемый выехал на федеральную дорогу Тюмень — Екатеринбург. По «громкой связи» водителю «Нивы» неоднократно высказывались требования о том, чтобы он прекратил движение, однако водитель никак не отреагировал. Во время преследования злоумышленник свернул в дачное сообщество, расположенное недалеко от поселка Московский и врезался в сугроб. Вскоре он был задержан. Следователям он признался, что употреблял алкоголь со второго февраля.