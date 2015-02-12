В обмен на поцелуй — карту Malloko

Скоро 14 февраля — в воздухе витает любовь, поют птички, влюблённые тщательно планируют свой досуг и город предлагает массу мест, где можно провести этот самый романтичный день в году, а ТРЦ «Фаворит» предлагает заключить сделку. «Вы нам любовь, мы вам подарки!», — предлагают организаторы.
На 1 этаже все желающие смогут бесплатно сфотографироваться на фоне сердца и в последующем забрать фотографии на нашем фотостенде.
На 2 этаже карта Malloko будет выдаваться за самую ценную валюту этого дня — поцелуй.
А Валентин будет ждать всех влюблённых на этажах торгового центра — его будет совсем несложно найти. А вот, что будет, когда вы его встретите (или он вас) …тут уже условия сделки узнаете лишь 14 февраля с 15:00 до 17:00 в ТРЦ «Фаворит».