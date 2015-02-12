В обмен на поцелуй — карту Malloko

А Валентин будет ждать всех влюблённых на этажах торгового центра — его будет совсем несложно найти. А вот, что будет, когда вы его встретите (или он вас) …тут уже условия сделки узнаете лишь 14 февраля с 15:00 до 17:00 в ТРЦ «Фаворит».