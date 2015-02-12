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В обмен на поцелуй — карту Malloko

12 февраля 2015, 15:55
Приходите в ТРЦ «Фаворит» 14 февраля с 15:00 до 17:00 со своей второй половинкой и заключите сделку с Валентином.
Сюжет
Тюмень

Скоро 14 февраля — в воздухе витает любовь, поют птички, влюблённые тщательно планируют свой досуг и город предлагает массу мест, где можно провести этот самый романтичный день в году, а ТРЦ «Фаворит» предлагает заключить сделку. «Вы нам любовь, мы вам подарки!», — предлагают организаторы.

На 1 этаже все желающие смогут бесплатно сфотографироваться на фоне сердца и в последующем забрать фотографии на нашем фотостенде.

На 2 этаже карта Malloko будет выдаваться за самую ценную валюту этого дня — поцелуй.

А Валентин будет ждать всех влюблённых на этажах торгового центра — его будет совсем несложно найти. А вот, что будет, когда вы его встретите (или он вас) …тут уже условия сделки узнаете лишь 14 февраля с 15:00 до 17:00 в ТРЦ «Фаворит».

#Новости#День святого Валентина#ТРЦ Фаворит#Тюмень#Ирина#Культура
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