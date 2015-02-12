Тюменца приговорили к исправительным работам за киберпреступление

В Тюмени 40-летний мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Он подключался к серверам компании, в которой раньше работал.
В 2013 году в тюменскую полицию обратились представители одной из компаний, предоставляющей услуги связи. Они сообщили о неоднократном несанкционированном доступе к компьютерной информации, хранящейся на серверах предприятия. Сотрудники Отдела «К» УМВД России по Тюменской области подтвердили подозрения заявителей о совершенном преступлении, а также установили личность подозреваемого.
«Установлено, что неправомерное проникновение к охраняемой законом информации ограниченного доступа, принадлажащей компании, осуществил один из бывших работников. 40-летний житель Тюмени, на момент совершения преступления трудоустроенный уже в другом предприятии, использовал свой персональный компьютер, специальные технические навыки, а также информацию о системе защиты серверов, ранее доступную ему в рамках служебных полномочий. Осознавая незаконность своего поступка, мужчина старался скрыть от работников компании факт авторизации неправомерного пользователя и совершенные им действия, стирая историю всех введенных команд из журнала ресурса. Тем не менее, следы проникновения оперуполномоченными обнаружены в процессе тщательного мониторинга корпоративной сети», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Полицейскими выявлено и задокументировано несколько фактов несанкционированного проникновения в корпоративную сеть под правами администратора с возможностью неограниченного доступа. В полиции отметили, что противоправные действия тюменца повлекли модификацию и незаконное копирование компьютерной информации, содержащей персональные и коммерческие данные. По представленным оперуполномоченными материалам Следственным управлением УМВД России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело.
Суд, рассмотрев материалы дела, признал подсудимого виновным в совершении преступления и приговорил его к семи месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% зарплаты осужденного с отбыванием наказания по основному месту его работы.