Тюменца приговорили к исправительным работам за киберпреступление

«Установлено, что неправомерное проникновение к охраняемой законом информации ограниченного доступа, принадлажащей компании, осуществил один из бывших работников. 40-летний житель Тюмени, на момент совершения преступления трудоустроенный уже в другом предприятии, использовал свой персональный компьютер, специальные технические навыки, а также информацию о системе защиты серверов, ранее доступную ему в рамках служебных полномочий. Осознавая незаконность своего поступка, мужчина старался скрыть от работников компании факт авторизации неправомерного пользователя и совершенные им действия, стирая историю всех введенных команд из журнала ресурса. Тем не менее, следы проникновения оперуполномоченными обнаружены в процессе тщательного мониторинга корпоративной сети», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.