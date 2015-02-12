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Тюменский режиссер представит два фильма — об Индии и Израиле

12 февраля 2015, 14:51
Премьера документальных фильмов известного тюменского режиссёра Константина Одегова «Трудно быть Богом» и «Святая земля» состоится 5 марта в 20:00 в «Доме Кино Космос» (ул. Республики, 165 а). Эти киноленты — результат исследований автора, проведенных во время путешествий по Индии и Израилю.
Сюжет
Тюмень

Население и культура этих стран так же, как и основные исповедуемые в них мировые религии — христианство, ислам, иудаизм, индуизм и буддизм в творческой интерпретации Константина Одегова помогут зрителям увидеть современный мир с весьма неожиданной стороны.

Рекомендуется всем, кто устал от жизни и телевизора. Яркие, развивающие сознание впечатления гарантируются.

В программе: просмотр фильмов, общение с режиссёром Константином Одеговым. Приглашаются все желающие.

Константин Одегов — автор более 50 документальных фильмов, среди них можно отметить серию кинопублицистики «Живи и удивляйся!» и цикл фильмов «Наш хоккей». Продюсер и режиссёр фильмов о борьбе с наркоманией.

В 2000 году дебютировал в игровом кино с фильмом «Игра на вылет» — экранизацией повести Юрия Полякова «Небо падших». Сам выступил сценаристом, режиссёром, исполнителем главной роли и продюсером. В 2005 году продолжил сотрудничество с Поляковым фильмом «Парижская любовь Кости Гуманкова». Картина примечательна тем, что в роли второго плана снялась Мишель Мерсье.

В 2008 году Одегов снял фильм «Наследники» по повести югорского писателя Сергея Козлова «Мальчик без шпаги», где впервые отказался от исполнения главной роли. Через 3 года вышел фильм «Распутин-Новый. Без покрова».

В планах теперь уже художественный фильм о карьере К. Цзю под названием «Учитель», в котором режиссёр в сотрудничестве с продюсером С. Сельяновым намерен снять Рассела Кроу.

#Новости#Кино#Тюмень#Ирина#Культура
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