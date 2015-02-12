Тюменский режиссер представит два фильма — об Индии и Израиле

В 2000 году дебютировал в игровом кино с фильмом «Игра на вылет» — экранизацией повести Юрия Полякова «Небо падших». Сам выступил сценаристом, режиссёром, исполнителем главной роли и продюсером. В 2005 году продолжил сотрудничество с Поляковым фильмом «Парижская любовь Кости Гуманкова». Картина примечательна тем, что в роли второго плана снялась Мишель Мерсье.