Тюменских детей не дают усыновлять иностранцам

По ее словам, за последние два года ни один ребенок из Тюменского региона не попал на усыновление в иностранную семью. На сегодняшний день в Тюменской области функционируют три детских дома. «На самом деле, нам хватило и бы и двух детдомов, везде есть свободные места. Но эти учреждения расположены строго по зональному принципу», — пояснила Калюжная.