Тюменских детей не дают усыновлять иностранцам

По ее словам, за последние два года ни один ребенок из Тюменского региона не попал на усыновление в иностранную семью. На сегодняшний день в Тюменской области функционируют три детских дома. «На самом деле, нам хватило и бы и двух детдомов, везде есть свободные места. Но эти учреждения расположены строго по зональному принципу», — пояснила Калюжная.
В сравнении с 2009 годом количество детей, состоящих в государственном банке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 59%. Из общего количества детей-сирот 93% устроено в семьи.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области, сейчас количество граждан, желающих принять в свою семью приемного ребенка, в два раза превышает количество подопечных детских домов. Галина Калюжная поясняет: «Половина воспитанников наших детских домов — уже 10-летние подростки и старше. С такими ребятами достаточно сложно выстраивать отношения, и не все решаются на этот ответственный шаг. Большинство желают усыновить маленького ребенка, а в связи с тем, что в регионе снижается численность детей-сирот, малышей становится все меньше».
Кроме того, как пояснила уполномоченный по правам ребенка, зачастую в детские дома попадают сразу несколько детей — братья и сестры. «Тогда мы стараемся уговорить приемных родителей взять ребеночка вместе с братом или сестрой. Мы не имеем ни морального, ни законного права разлучать родных людей», — сказала Калюжная.
За 2014 год был всего один случай, когда дети возвращались из приемной семьи обратно в детский дом. Так, в Сладковском районе семья приняла трех братьев старше десяти лет. Мальчики были с непростыми судьбами и сложными характерами. Детям показалось, что с ними в приемной семье обращаются слишком строго, и все трое убежали. Их снова поместили в детский дом, откуда они не пожелали уходить.
Фото: http://leskov79.livejournal.com