Тюменские алиментщики боятся, что их деньги не доходят до детей

Как рассказала Галина Калюжная, среди должников по алиментам крайне редко встречаются те, кто не в состоянии выплачивать своим детям денежные средства из-за отсутствия финансовой возможности. «В 2014 году алименты не выплачивались детям в связи с уклонением родителей от исполнения своих обязанностей, а также в связи с сокрытием ими реальных доходов. Чтобы решить эту проблему, мы будем плотно взаимодействовать с органами местного самоуправления и территориальными службами судебных приставов. Это поможет получить более полную картину ситуации», — сказала уполномоченный по правам ребенка.
По ее мнению, такие меры принудительного воздействия на злостных неплательщиков алиментов, как ограничение пользования автомобилем и ограничение права имущественной сделки, являются очень действенными.
Как отметила Галина Калюжная, многие алиментщики уклоняются от уплаты денежных средств своим детям не потому что не хотят платить, а потому что считают — их деньги идут не на содержание ребенка, а на содержание матери, ее новой семьи, нового сожителя.
«В таких случаях я предлагаю принять решение, которое устроило бы обе стороны. Например, мать может обеспечивать ребенка питанием и одеждой, а отец возмещать такие расходы, как отдых, лечение и дополнительное образование ребенка», — подытожила Галина Калюжная.
Фото: http://news.mail.ru