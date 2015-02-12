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Тюменские алиментщики боятся, что их деньги не доходят до детей

12 февраля 2015, 17:31
Обеспечение исполнения алиментных обязательств является острой проблемой для Тюменской области. По словам уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Галины Калюжной, для решения данной проблемы необходима индивидуальная работа с каждым должником.
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Дети

Как рассказала Галина Калюжная, среди должников по алиментам крайне редко встречаются те, кто не в состоянии выплачивать своим детям денежные средства из-за отсутствия финансовой возможности. «В 2014 году алименты не выплачивались детям в связи с уклонением родителей от исполнения своих обязанностей, а также в связи с сокрытием ими реальных доходов. Чтобы решить эту проблему, мы будем плотно взаимодействовать с органами местного самоуправления и территориальными службами судебных приставов. Это поможет получить более полную картину ситуации», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

По ее мнению, такие меры принудительного воздействия на злостных неплательщиков алиментов, как ограничение пользования автомобилем и ограничение права имущественной сделки, являются очень действенными.

Как отметила Галина Калюжная, многие алиментщики уклоняются от уплаты денежных средств своим детям не потому что не хотят платить, а потому что считают — их деньги идут не на содержание ребенка, а на содержание матери, ее новой семьи, нового сожителя.

«В таких случаях я предлагаю принять решение, которое устроило бы обе стороны. Например, мать может обеспечивать ребенка питанием и одеждой, а отец возмещать такие расходы, как отдых, лечение и дополнительное образование ребенка», — подытожила Галина Калюжная.

Фото: http://news.mail.ru

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