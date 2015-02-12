Тюменские алиментщики боятся, что их деньги не доходят до детей

Как рассказала Галина Калюжная, среди должников по алиментам крайне редко встречаются те, кто не в состоянии выплачивать своим детям денежные средства из-за отсутствия финансовой возможности. «В 2014 году алименты не выплачивались детям в связи с уклонением родителей от исполнения своих обязанностей, а также в связи с сокрытием ими реальных доходов. Чтобы решить эту проблему, мы будем плотно взаимодействовать с органами местного самоуправления и территориальными службами судебных приставов. Это поможет получить более полную картину ситуации», — сказала уполномоченный по правам ребенка.