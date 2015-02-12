Обвиняемый в изнасиловании полицейский взят под стражу

Напомним, что по версии следствия, в ночь на 28 января в отделе полиции № 5 сотрудник полиции принуждал 29-летнюю жительницу Тюмени, задержанную по подозрению в совершении кражи, к даче признательных показаний. Так и не получив их, полицейский ударил женщину, а потом изнасиловал. После того, как потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, мужчине было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).