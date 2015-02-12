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Обвиняемый в изнасиловании полицейский взят под стражу

12 февраля 2015, 17:43
Тюменский областной суд изменил меру пресечения для полицейского, который обвиняется в изнасиловании и превышении должностными полномочиями. Сотрудник ОП № 5 взят под стражу.
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Полиция

Тюменский областной суд изменил меру пресечения для полицейского, который обвиняется в изнасиловании и превышении должностными полномочиями. Сотрудник ОП № 5 взят под стражу.

Напомним, что по версии следствия, в ночь на 28 января в отделе полиции № 5 сотрудник полиции принуждал 29-летнюю жительницу Тюмени, задержанную по подозрению в совершении кражи, к даче признательных показаний. Так и не получив их, полицейский ударил женщину, а потом изнасиловал. После того, как потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, мужчине было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).

«По данному факту проводится служебная проверка, ход которой находится на личном контроле начальника областного управления МВД. Проводятся необходимые экспертизы, которые в ближайшее время дадут четкий ответ о виновности или невиновности сотрудника. В случае подтверждения совершения им действий сексуального характера, он будет незамедлительно уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — комментируют происходящее в полиции.

Ожидалось, что полицейский будет заключен под стражу, однако была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как рассказали корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, потерпевшая обратилась с апелляцией, и Тюменский областной суд, рассмотрев ее, принял решение об избрании новой меры пресечения. В настоящее время полицейский уже находится под стражей.

Отметим, что вскоре уйдет в суд и уголовное дело в отношении самой потерпевшей — по факту кражи из магазина спортивной одежды.

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