Лучшим фото — 2014 был признан снимок гей-пары из Санкт-Петербурга

Ниссен работает штатным фотографом в ежедневной датской газете Politiken.
На фотографии запечатлены Джон и Алекс, пара геев, во время интимного момента. «Жизнь лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров становится в России все более сложной. Сексуальные меньшинства сталкиваются с нарушением своих прав, общественной дискриминацией, преследованиями и даже насилием со стороны консервативных религиозных и националистических групп», — описывается снимок на сайте конкурса www.worldpressphoto.org.
Фотография также завоевала первое место в категории «Современные проблемы».
Комментарии жюри
Памела Чен: «Мы искали фотографию которая будет иметь значение не только сегодня, но и завтра. Изображение-победитель демонстрирует, что может сделать профессиональный фотограф в обычной жизненной ситуации, руководствуясь профессиональными стандартами повествования. Оно отображает современные проблемы, повседневную жизнь, новостной резонанс, а также поднимает проблему в очень глубоком ключе, это вызов. Фотография практически универсальна».
Алессия Главиано: «Фото несет посыл о любви, которая служит ответом на все, что происходит в мире. Это о любви как глобальном вопросе, который выходит за рамки гомосексуальности. Оно посылает миру мощное послание, не только о гомосексуальности, но о равенстве, полах, о том каково быть белым или черным, обо всех проблемах, связаных с меньшинствами».
Одним из победителей World Press Photo нынешнего года стал российский фотограф Сергей Ильницкий. Его работа «Кухонный стол», на которой запечатлены последствия обстрела жилого дома в Донецке, получила первый приз в номинации «Новости».
Третьего места в этой категории был удостоен другой россиянин Сергей Пономарев с репортажем «Конфликт в Газе».
Второе место в спортивной номинации получила работа Ильницкого о прыжках на лыжах с трамлина.
Премия World Press Photo проводится с 1955 года и считается самой престижной в области фотожурналистики.