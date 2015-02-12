Лучшим фото — 2014 был признан снимок гей-пары из Санкт-Петербурга

Алессия Главиано: «Фото несет посыл о любви, которая служит ответом на все, что происходит в мире. Это о любви как глобальном вопросе, который выходит за рамки гомосексуальности. Оно посылает миру мощное послание, не только о гомосексуальности, но о равенстве, полах, о том каково быть белым или черным, обо всех проблемах, связаных с меньшинствами».