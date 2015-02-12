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Лучшим фото — 2014 был признан снимок гей-пары из Санкт-Петербурга

12 февраля 2015, 18:05
Жюри 58 ежегодного конкурса World Press Photo выбрала лучшим снимком 2014 года фотографию датского фотографа Мадса Ниссена. На ней изображен интимный момент из жизни гей-пары — Джона и Алекса из Санкт-Петербурга.

Ниссен работает штатным фотографом в ежедневной датской газете Politiken.

На фотографии запечатлены Джон и Алекс, пара геев, во время интимного момента. «Жизнь лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров становится в России все более сложной. Сексуальные меньшинства сталкиваются с нарушением своих прав, общественной дискриминацией, преследованиями и даже насилием со стороны консервативных религиозных и националистических групп», — описывается снимок на сайте конкурса www.worldpressphoto.org.

Фотография также завоевала первое место в категории «Современные проблемы».

Комментарии жюри

Памела Чен: «Мы искали фотографию которая будет иметь значение не только сегодня, но и завтра. Изображение-победитель демонстрирует, что может сделать профессиональный фотограф в обычной жизненной ситуации, руководствуясь профессиональными стандартами повествования. Оно отображает современные проблемы, повседневную жизнь, новостной резонанс, а также поднимает проблему в очень глубоком ключе, это вызов. Фотография практически универсальна».

Алессия Главиано: «Фото несет посыл о любви, которая служит ответом на все, что происходит в мире. Это о любви как глобальном вопросе, который выходит за рамки гомосексуальности. Оно посылает миру мощное послание, не только о гомосексуальности, но о равенстве, полах, о том каково быть белым или черным, обо всех проблемах, связаных с меньшинствами».

Одним из победителей World Press Photo нынешнего года стал российский фотограф Сергей Ильницкий. Его работа «Кухонный стол», на которой запечатлены последствия обстрела жилого дома в Донецке, получила первый приз в номинации «Новости».

Третьего места в этой категории был удостоен другой россиянин Сергей Пономарев с репортажем «Конфликт в Газе».

Второе место в спортивной номинации получила работа Ильницкого о прыжках на лыжах с трамлина.

Премия World Press Photo проводится с 1955 года и считается самой престижной в области фотожурналистики.

#Новости#Фотография#Конкурсы#Ирина#Культура
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