Конкурс «Педагог года — 2015» стартовал в Тюмени

В Тюмени 11 февраля состоялась торжественная церемония открытия VI городского межведомственного конкурса «Педагог года — 2015».
Традиционно каждый год конкурс собирает самых талантливых и изобретательных педагогов. Молодые начинающие специалисты, а также учителя с огромным стажем работы состязаются в своих профессиональных умениях.
Церемонию открыла заместитель главы администрации города Тюмени Вера Соловьева. Она тепло поприветствовала участников и гостей мероприятия и высказала слова поддержки: «Я уверена, что конкурс „Педагог года — 2015“ станет яркой страницей творческих достижений наших педагогов. Наши специалисты не отстают от тех тенденций, трендов, которыми гордится наше образование. Эти соревнования станут отправной точкой, помогут педагогам обрести творческий подъем, без которого происходит профессиональное выгорание. Благодаря конкурсу педагоги смогут открыть себя, стать интересными сами себе. Мы осознаем, насколько мы богаты на специалистов в области образования».
Со словами поддержки в адрес участников конкурса выступили также директор департамента образования администрации г. Тюмени Андрей Степанов, директор департамента культуры администрации г. Тюмени Ирина Алексеева и директор департамента по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени Евгений Хромин. Они пожелали участникам не волноваться и идти вперед на пути к творческому самосовершенствованию.
Конкурс «Педагог года — 2015» проходит в нескольких номинациях: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», «Педагог дополнительного образования». Среди педагогов дополнительного образования выберут лучших тренера-преподавателя, специалиста по работе с молодежью, специалиста в области культуры, библиотекаря и специалиста культурно-досугового учреждения. Все участники по очереди выходили на сцену под громкие аплодисменты.
Впереди у молодых и опытных специалистов конкурсные испытания, которые пройдут с 13 по 19 февраля. Педагогам предстоит продемонстрировать свой профессиональный опыт, умение взаимодействовать с коллегами и родительской общественностью, а также образовательную деятельность с учащимися школы № 43, гимназии № 21 и воспитанниками детских садов № № 134 и 135.
Красочной частью праздника стали выступления творческих коллективов детской школы искусств «Гармония». Участники и гости мероприятия насладились выступлениями танцевального ансамбля «Дети солнца», ансамбля скрипачей «Романс», ансамбля народного танца «Кружева», а также песней «Учитель музыки» в исполнении детского хора.