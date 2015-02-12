Конкурс «Педагог года — 2015» стартовал в Тюмени

Церемонию открыла заместитель главы администрации города Тюмени Вера Соловьева. Она тепло поприветствовала участников и гостей мероприятия и высказала слова поддержки: «Я уверена, что конкурс „Педагог года — 2015“ станет яркой страницей творческих достижений наших педагогов. Наши специалисты не отстают от тех тенденций, трендов, которыми гордится наше образование. Эти соревнования станут отправной точкой, помогут педагогам обрести творческий подъем, без которого происходит профессиональное выгорание. Благодаря конкурсу педагоги смогут открыть себя, стать интересными сами себе. Мы осознаем, насколько мы богаты на специалистов в области образования».