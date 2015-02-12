Компания не доплатила налоговой 12 млн рублей

«Как следует из материалов уголовного дела, в 2010 году ООО «Торговая компания „ЭНКИ“ под руководством Авакяна активно занималось хозяйственной деятельностью, получая миллионные доходы. При этом платить в полном объеме законно установленный налог на добавленную стоимость руководитель не хотел. В связи с этим в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за третий квартал 2010 года были значительно занижены налогооблагаемая база и подлежащий уплате в бюджет налог. Он по расчетам предприятия составил 328,6 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.