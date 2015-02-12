Кира Тукаева: Если диван манит больше, чем улица, хаски лучше не заводить

— На чемпионате будут официальные и неофициальные дисциплины. По результатам официальных дисциплин спортсменам будут присвоены разряды. К этим дисциплинам относятся соревнования на упряжках и скиджоринг. Также будет неофициальные дисциплины: каникросс (прим. Ред. — бег с собакой), «хеппи-дог», в которой участвуют взрослые со щенками до года на дистанции 900 метров, «дети» — до 300 метров и «новички», в которой участвуют спортсмены с собаками с 1 года до 1,5 лет на дистанцию 3 км. Дело в том, что по международным правилам ездового спорта существуют определенные возрастные ограничения для участия собак в общих дисциплинах. Собака в упряжке может участвовать с одного года, в скиджоринге (прим. Ред. — буксировка лыжника) — с 1,5 лет. Собаки в возрасте с года до полутора лет «выпадают», поэтому мы организовали такую категорию, как «новички» с укороченной дистанцией 3 км. В ней будут участвовать молодые собаки, либо спортсмены, которые не уверены, что они могут проехать 5 км. Детей мы разделили на две категории — до 10 лет (можно ехать на «ватрушке», «санках» или бегом с собакой), а с 10 до 14 лет — на лыжах. Отмечу, что в неофициальных дисциплинах — детских стартах, «хеппи-дог» и «новичках» не будет мест, поскольку эти категории введены исключительно с целью адаптации собак к соревнованиям, так сказать, для пробы сил, поэтому мы исключили элемент соперничества. — Еще раз повтори, пожалуйста, какие дисциплины будут на Чемпионате? — Это упряжки: «восьмерки» на дистанцию 20 км, «шестерки» на 15 км, «четверки» — на 10 км, «двойки» на 5 км. Это дисциплины «скиджоринг» на дистанцию 5 км, «новички» на 3 км, «хеппи-дог» на 900 метров и «дети» на 300 метров.