Кира Тукаева: Если диван манит больше, чем улица, хаски лучше не заводить

— Кира, когда была основана ваша Федерация, и как появилась такая идея?
— Федерация у нас молодая, официальная регистрация состоялась в мае 2014 года. Сама идея давно витала в воздухе. Дело в том, что в Тюмени нет людей, централизованно занимающихся ездовым спортом и организацией соревнований. Чтобы официально проводить соревнования по ездовому спорту, и понадобилась некая ассоциация. 8 октября прошлого года мы получили официальную аккредитацию в Министерстве спорта России. Теперь мы имеем право проводить официальные соревнования по ездовому спорту, по результатам которых можем присваивать разряды спортсменам. Кроме того, Федерация будет заниматься популяризацией ездового спорта в регионе.
— Значит, чемпионат в феврале будет совершенно официальный?
— В сентябре прошлого года мы уже проводили соревнования по ездовому спорту, но это было до аккредитации, неофициально. В феврале будут проведены первые официальные соревнования в регионе с присвоением спортивных разрядов. Судить участников будут приглашенные судьи, например, Дмитрий Сивков из Сургута с третьей судейской категорией. Также будут судьи с опытом — судьи-«лыжники» и судьи — «ориентировщики». Пока на гонки заявилось 36 человек из разных городов (Омск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Тобольск), но, как показывает практика, основная часть спортсменов присылает заявки за 4–6 дней до начала соревнований. Я сама буду выступать с собакой в дисциплине скиджоринг на дистанцию 5 км.
— Расскажите, как будет проходить чемпионат?
— На чемпионате будут официальные и неофициальные дисциплины. По результатам официальных дисциплин спортсменам будут присвоены разряды. К этим дисциплинам относятся соревнования на упряжках и скиджоринг. Также будет неофициальные дисциплины: каникросс (прим. Ред. — бег с собакой), «хеппи-дог», в которой участвуют взрослые со щенками до года на дистанции 900 метров, «дети» — до 300 метров и «новички», в которой участвуют спортсмены с собаками с 1 года до 1,5 лет на дистанцию 3 км. Дело в том, что по международным правилам ездового спорта существуют определенные возрастные ограничения для участия собак в общих дисциплинах. Собака в упряжке может участвовать с одного года, в скиджоринге (прим. Ред. — буксировка лыжника) — с 1,5 лет. Собаки в возрасте с года до полутора лет «выпадают», поэтому мы организовали такую категорию, как «новички» с укороченной дистанцией 3 км. В ней будут участвовать молодые собаки, либо спортсмены, которые не уверены, что они могут проехать 5 км. Детей мы разделили на две категории — до 10 лет (можно ехать на «ватрушке», «санках» или бегом с собакой), а с 10 до 14 лет — на лыжах. Отмечу, что в неофициальных дисциплинах — детских стартах, «хеппи-дог» и «новичках» не будет мест, поскольку эти категории введены исключительно с целью адаптации собак к соревнованиям, так сказать, для пробы сил, поэтому мы исключили элемент соперничества. — Еще раз повтори, пожалуйста, какие дисциплины будут на Чемпионате? — Это упряжки: «восьмерки» на дистанцию 20 км, «шестерки» на 15 км, «четверки» — на 10 км, «двойки» на 5 км. Это дисциплины «скиджоринг» на дистанцию 5 км, «новички» на 3 км, «хеппи-дог» на 900 метров и «дети» на 300 метров.
— Какие документы необходимы для участия в гонках?
— Принять участие в гонках может любой желающий со своей собакой — мы принимаем заявки до 15 февраля 2015 года. Из обязательных документов — это ветеринарная справка по форме F1 и ветеринарный паспорт для прохождения ветеринарного контроля перед стартом. Родословная не является обязательным требованием. Родословные необходимы для участия в «чистопородных» классах собак — это скоростные категории «нордик1» и «нордик2». Если у собаки нет родословной, то она пойдет в открытый класс. Также необходимо внести организационный взнос — от 500 до 1500 рублей в зависимости от дисциплины. Хочу обратить внимание на обязательный список снаряжения, без которого человек не будет допущен до соревнований. Если говорить о каникроссе и скиджоринге, то собака должна быть в ездовой шлейке. Важным является наличие потяга — это важно для здоровья собаки, потому что он амортизирует рывки и смягчает нагрузку на спину собаки. Потяг в растянутом состоянии должен быть не менее 2,5–3 метров. Также должен быть быстросъемный карабин, который в случае опасности обеспечивает быстрое отстегивание. Для скиджоринга или каникросса обязательно наличие пояса шириной не менее 7 см, что необходимо, в первую очередь, для безопасности самого спортсмена.
— Какие призы предусмотрены для победителей?
— У нас уже есть «кормовые» спонсоры Royal Canin и Pro Plan. Обязательно будут кубки и медали с атрибутикой департамента по спорту и молодежной политики Тюменской области, при поддержке которого проходят соревнования. Также будут предусмотрены призы от партнеров.
— Что еще предусматривает программа «Снежного шторма»?
— Мы бы хотели, чтобы для тюменцев это стало настоящим событием, где можно не только понаблюдать за соревнованиями ездовых собак, но и заняться спортом на свежем воздухе, приобрести на ярмарке интересные вещи, поучаствовать в конкурсах и получить приз. В рамках Чемпионата мы организуем ярмарку-продажу сувениров от фонда помощи бездомным животным «Живи», изделий народных промыслов от Центра прикладного творчества и ремесел, общественной организации «Кедр», фотосессии с хаски от туристической компании Weekend и торгового центра «Остров», конкурсы от партнеров мероприятия: компании Volvo и Агентства Бизнес-Коммуникаций. Гости могут взять в прокат «ватрушки», лыжи и коньки. Вход на турбазу «Пруда «Лесной» будет стоить, как в обычные дни, 150 рублей для взрослых и 50 рублей для детей до 7 лет.
— Вы часто ездите в другие города. Какие соревнования на Вас произвели наибольшее впечатление?
— В декабре 2014 года мы были в Кадниково (Свердловская область). Понравилась организация проживания — база с уютными деревянными домиками расположена на территории конно-спортивного комплекса. Меня поразили энтузиазм и командная работа свердловской федерации. Дело в том, что температура была выше нуля, и снега было очень мало, а трасса проходила в полях. Так организаторы до пяти утра катали эту трассу, вплоть до того, что сами с лопатами носили снег из леса. К тому же 10-километровая трасса проходила через асфальтовую дорогу, на дорогу поставили сотрудников ГИБДД и волонтеров, которые лопатами накидывали снег на асфальт. В общем, есть, чему поучиться.
— Хотелось бы поговорить о породе хаски. Расскажите, пожалуйста, какие породы относятся к ездовым собакам?
— Северные ездовые собаки («СЕС») — это, прежде всего, хаски, маламуты, самоеды и якутские лайки. Бывают еще гренландские собаки, но это уже экзотика в наших краях. Хаски относятся к первой скоростной категории — «нордик 1», маламуты, самоеды и якуты — ко второй скоростной категории. Если сравнивать с лошадями — то хаски — это рысаки, а маламуты — тяжеловозы.
— А чем хаски отличаются от тех же лаек?
— Прежде всего, своим предназначением — хаски изначально выводились как ездовые собаки, а лайки — охотничьи. Хотя якутские лайки великолепно и грузы таскают, и охотятся. У хасок сильно развит инстинкт бежать вперед, они, конечно, могут поймать мышь, но для себя, и хозяину добычу они не принесут. По внешности они отличаются — у лаек закрученный хвост и у хасок — прямой серпообразный. Глаза у хасок могут быть голубые, у лаек же — только карие или желтые. У хасок вообще могут быть разные глаза — например, один глаз — карий, другой — голубой. Такая особенность породы называется «арлекин».
— Можно ли держать хаски в квартире? Как часто нужно с ней тренироваться?
— В квартире хаски держать можно, но приготовьтесь к погромам до года, какие бы нагрузки собаке ни давались, она все равно очень активная. После года она уже ведет себя более спокойно. Плотные тренировки должны начинаться с года-полутора лет, потому как до 1 года 7 месяцев собака находится на стадии формирования. Для взрослой собаки оптимальны тренировки 3–4 раза в неделю — порядка 10–15 км в хорошем темпе. При таком раскладе собаки дома просто не видно и не слышно.
— То есть, если ты не готов бегать и много гулять с хаски, то ее лучше не заводить?
— Если диван манит больше, чем улица, хаски лучше не заводить. Нехороших примеров, на самом деле, очень много, когда собака превращается в диванный пуфик.
— Известно, что у собаки достаточно своенравный характер.
— Да, хаски склонны сами принимать решения. Собак специально так выводили: чтобы в условиях Крайнего Севера каюр мог полностью положиться на вожака, на его чувство ориентирования. Я думаю, с этим не стоит бороться, просто нужно направить в правильное русло. Еще это не собака одного хозяина, то есть хаски не сильно привязчивы к хозяину. Если овчарка или доберман будут переживать из-за отсутствия хозяина, то у хасок этого нет — они быстро переключаются на другого хозяина. В этом есть как плюсы, так и минусы. Исходя из своего опыта, могу сказать, чтобы установить контакт с хаски, нужно много времени посвящать собаке, заниматься с ней тренировками.
По информации Федерации ездового спорта Тюменской области