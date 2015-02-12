Химикаты предлагают запретить использовать за пределами автодорог

Поэтому предлагаются поправки в КоАП. Так, нарушение требований в области охраны окружающей среды при использовании химических веществ в качестве противогололедных материалов влечет наложение штрафа на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до полумиллиона рублей.