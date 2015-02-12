Химикаты предлагают запретить использовать за пределами автодорог

Согласно предлагаемым изменениям в закон «Об охране окружающей среды», юридические и физические лица обязаны «выполнять требования в области охраны окружающей среды, правила производства, хранения, транспортировки и использования химических веществ в качестве противогололедных материалов, а также принимать меры по предупреждению загрязнения окружающей среды такими химическими веществами». Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает Лебедев, противогололедные материалы, в состав которых входят химические вещества, могут нанести серьезный вред здоровью человека, животным, имуществу граждан. Известны случаи их использования на территориях детских дошкольных учреждений, в связи с чем риск нанесения вреда здоровью ребенка возрастает многократно, утверждает он в пояснительной записке.
Поэтому предлагаются поправки в КоАП. Так, нарушение требований в области охраны окружающей среды при использовании химических веществ в качестве противогололедных материалов влечет наложение штрафа на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до полумиллиона рублей.
Если такое нарушение причинило вред окружающей среде, то штраф будет составлять для граждан от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц — от полумиллиона тысяч до одного миллиона рублей.
Фото: aweather.ru