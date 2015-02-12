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Бездомные животные ждут помощи от тюменцев

12 февраля 2015, 11:29
Жители города Тюмени смогут оказать посильную помощь бездомным животным, содержащимся в приюте. Сделать это можно на благотворительной выставке-ярмарке изделий ручной работы.
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Тюмень

«Нас всех очень радует тот факт, что сейчас проводится всё больше мероприятий, на которых каждый тюменец имеет возможность не только культурно провести время, но и сделать доброе дело — помощь братьям нашим меньшим. Тюменцы приносят для животных корма, лекарства, ненужные вещи. Для кого-то это мелочь, а для животных — зачастую спасение от голода и холода», — рассказал Дмитрий Пронин, директор добровольческого центра GREEN HELPERS.

На ярмарку можно принести сухие корма для кошек и собак, крупы (гречка, геркулес, пшеничная, пшено, макароны), лекарства, а также ненужные теплые вещи.

Всех посетителей ярмарки ждут бесплатные мастер-классы по разным направлениям творчества (танцы, рукоделие), развлекательная программа, праздничное открытие и веселое закрытие выставки-ярмарки. Мероприятие пройдет 14 и 15 февраля с 10 до 20 часов в Центре творчества «Космос» по ул. Республики, 165а.

Фото: http://interesplanet.ru

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