Бездомные животные ждут помощи от тюменцев

«Нас всех очень радует тот факт, что сейчас проводится всё больше мероприятий, на которых каждый тюменец имеет возможность не только культурно провести время, но и сделать доброе дело — помощь братьям нашим меньшим. Тюменцы приносят для животных корма, лекарства, ненужные вещи. Для кого-то это мелочь, а для животных — зачастую спасение от голода и холода», — рассказал Дмитрий Пронин, директор добровольческого центра GREEN HELPERS.