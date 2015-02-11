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Задержаны разбойники, нападавшие на мини-маркеты

11 февраля 2015, 10:04
Сотрудники управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области задержали молодых людей, которые совершили ряд разбойных нападений на магазины в Тюмени.
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Тюмень

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области задержали молодых людей, которые совершили ряд разбойных нападений на магазины в Тюмени.

Преступления налетчики совершали в ночное и вечернее время. Они врывались в мини-маркеты в масках и с оружием, под угрозой применения насилия забирали из кассы выручку и скрывались.

«В настоящее время члены преступной группы — житель Сургута 1994 года рождения и трое уроженцев одной из соседних республик 1993, 1994 и 1989 годов рождения — дали признательные показания по двум эпизодам своей преступной деятельности. В ходе обыска по месту их проживания полицейские изъяли вещи фигурантов, используемые при совершении преступлений — маски, перчатки. А при осмотре автомобиля была изъята гильза калибра 9 мм», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой). Сотрудники полиции проводят мероприятия на выявление дополнительных фактов их преступной деятельности.

#Новости#Разбой#Тюмень#Таня#Происшествия
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