Задержаны разбойники, нападавшие на мини-маркеты

«В настоящее время члены преступной группы — житель Сургута 1994 года рождения и трое уроженцев одной из соседних республик 1993, 1994 и 1989 годов рождения — дали признательные показания по двум эпизодам своей преступной деятельности. В ходе обыска по месту их проживания полицейские изъяли вещи фигурантов, используемые при совершении преступлений — маски, перчатки. А при осмотре автомобиля была изъята гильза калибра 9 мм», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.