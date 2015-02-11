В Тюмени провели первую операцию по трансплантации почки

Как рассказали в пресс-службе медицинской организации, опухоль единственной функционирующей почки у пациента была выявлена при диспансерном обследовании. Специалисты Медсанчасти приняли решение постараться сохранить эту почку путем проведения сложнейшей операции, которая заключается в удалении органа, пораженного опухолью, его консервации и освобождении от злокачественного образования с последующей его аутотрансплантацией. «В случае успеха такие операции позволяют сохранить качество жизни пациента, избавив его от хронического гемодиализа», — сказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель курса онкологии ТюмГМА и урологического центра МСЧ «Нефтяник» Александр Зырянов.
На операцию был приглашен доктор медицинских наук, главный врач Волгоградского областного уронефрологического центра, заведующий кафедрой урологии Волгоградского государственного медицинского университета Дмитрий Перлин, который имеет большой опыт в проведении подобных операций. «За 15 лет в ведущих клиниках страны сделано около 40 таких операций», — пояснил Дмитрий Перлин и добавил, что в России накоплен самый большой опыт в мире по проведению экстракорпоральной резекции.
Отметим, что подобные операции достаточно редкие, требуют наличие квалифицированного персонала и оборудования. Проводятся они в основном в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина (Москва) и Волгоградском областном уронефрологическом центре. Единичные операции были также в Екатеринбурге. Теперь экстракорпоральную резекцию почки с аутотрансплантацией провели и в Тюмени. Об этом сообщает Тюменское региональное медицинское общество.
Фото: vpenze.ru