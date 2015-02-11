В Тюмени провели первую операцию по трансплантации почки

Как рассказали в пресс-службе медицинской организации, опухоль единственной функционирующей почки у пациента была выявлена при диспансерном обследовании. Специалисты Медсанчасти приняли решение постараться сохранить эту почку путем проведения сложнейшей операции, которая заключается в удалении органа, пораженного опухолью, его консервации и освобождении от злокачественного образования с последующей его аутотрансплантацией. «В случае успеха такие операции позволяют сохранить качество жизни пациента, избавив его от хронического гемодиализа», — сказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель курса онкологии ТюмГМА и урологического центра МСЧ «Нефтяник» Александр Зырянов.