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Убивал собутыльника молотком, ножом и топором

11 февраля 2015, 16:41
В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Тобольска. Он обвиняется в убийстве.

3 февраля текущего года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его 63-летним приятелем произошла ссора. Сначала они просто ругались друг на друга, а потом младший из мужчин взял молоток и не менее пяти раз ударил им по голове оппоненту. Этого показалось мало, и тоболяк нанес обидчику не менее 15 ударов кухонным ножом и еще столько же — топором.

От полученных ран пенсионер скончался на месте, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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