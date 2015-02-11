Убивал собутыльника молотком, ножом и топором

3 февраля текущего года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его 63-летним приятелем произошла ссора. Сначала они просто ругались друг на друга, а потом младший из мужчин взял молоток и не менее пяти раз ударил им по голове оппоненту. Этого показалось мало, и тоболяк нанес обидчику не менее 15 ударов кухонным ножом и еще столько же — топором.