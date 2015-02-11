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Тюмень будет централизованно закупать лекарства

11 февраля 2015, 10:18
В начале года Владимир Якушев на заседании антикризисного штаба поставил задачу полностью обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения Тюменской области, чтобы они работали в штатном режиме. Это особенно важно, учитывая рост курса валют, а значит, изменения цен на импортные расходные материалы и лекарственные препараты.
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Тюмень

Чтобы избежать резкого увеличения затрат, в частности на дорожающие медицинские товары зарубежного производства, была проделана большая работа по объединению заявок от учреждений и подготовке крупных лотов для организации в 2015 году централизованных закупок продуктов питания, медикаментов, расходных материалов и ГСМ.

В целях их оптимизации назначены учреждения-координаторы для проведения совместных аукционов на основании суммарной заявки от всех лечебных учреждений области на поставку необходимых товаров.

Так, станция скорой медицинской помощи (г. Тюмень) отвечает за закупки ГСМ, областная клиническая больница № 1 обеспечивает закуп расходных материалов, а областная клиническая больница № 2 — лекарственных препаратов. Кроме того, по территориальному принципу определены медицинские организации, отвечающие за проведение совместных аукционов на поставки продуктов питания. В настоящее время медицинские учреждения обеспечены всем необходимым для предоставления медицинской помощи пациентам. Об этом сообщает Тюменское региональное медицинское общество со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Фото: za-zhizn.ru

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