Тюмень будет централизованно закупать лекарства

Так, станция скорой медицинской помощи (г. Тюмень) отвечает за закупки ГСМ, областная клиническая больница № 1 обеспечивает закуп расходных материалов, а областная клиническая больница № 2 — лекарственных препаратов. Кроме того, по территориальному принципу определены медицинские организации, отвечающие за проведение совместных аукционов на поставки продуктов питания. В настоящее время медицинские учреждения обеспечены всем необходимым для предоставления медицинской помощи пациентам. Об этом сообщает Тюменское региональное медицинское общество со ссылкой на пресс-службу губернатора.